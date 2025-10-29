október 29., szerda

1 órája

A napsütés mellett szeles reggelre készüljenek Borsod–Abaúj–Zemplénben

Október 30-án a régiónkat váratlanul enyhe, de változékony idő várja: a napsütés mellett időnként felhők érkeznek és a szél sem marad majd tétlen. Lássuk, milyen lesz az időjárás holnap.

Az egész országban mérsékelten hűvös reggelre számíthatunk, hajnalban sokfelé 5–10 °C körül alakul a hőmérséklet. Napközben változóan felhős idő várható, a legtöbb napsütés az ország középső és keleti részein lehet. Csapadék nagyobb eséllyel nyugaton fordulhat elő, míg kelet felé haladva fokozatosan csökken a csapadék-valószínűség. A szél országszerte megerősödik: főként az északi–északnyugati irányból élénk, helyenként erős lökések is előfordulhatnak. A délutáni maximumok többnyire 13–18 °C körül alakulnak.

Változékony lesz az időjárás holnap.
Változékony lesz az időjárás holnap Borsodban (a fotó illusztráció)
Fotó: Gál Gábor / Forrás: MW

Ilyen lesz az időjárás holnap Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében

Reggel

A nyugati határ közelében hidegebb reggelre számíthatunk: a hőmérséklet 6–8 °C körül alakul. A felhőzet kezdetben közepesen vastag lehet, helyenként derült időszakokkal. A szél délnyugat–északnyugati irányból élénk-erős lesz, lökésekkel. Csapadék nem valószínű.

Délután

Napközben 12–15 °C köré emelkedik a hőmérséklet, viszont a délután felé – ahogy az északias légmozgás erősödik – hűvösebbre számíthatunk. A felhőzet időnként növekszik, de a magasabb hegyvidéki részeken is inkább csak fátyol- vagy gomolyfelhőkre van kilátás. A szél továbbra is élénk marad, különösen a havasabb, hegyekkel tarkított térségekben.

Este

Estefelé a hőmérséklet 8–10 °C köré csökken, a felhőzet vastagodhat és az északnyugati szél is fokozottan érezhető lesz. Csapadék továbbra sem jelezhető megbízhatóan.

Aktuális riasztások

A HungaroMet riasztás-térképe alapján jelenleg nem találtunk olyan érvényben lévő figyelmeztetést, amely kifejezetten a vármegyére vonatkozna. A riasztásokkal kapcsolatban a helyzet tehát „normál” besorolásúnak tekinthető (nincs aktív figyelmeztetés).

Azt már tudjuk, milyen lesz a holnapi időjárás Borsodban. Lássuk, milyen idő lesz holnap járások szerint. Íme a becsült hőmérsékletek:

JárásReggel (°C)Délután (°C)Este (°C)
Miskolci61811
Kazincbarcikai61811
Mezőkövesdi51710
Szerencsi61911
Ózdi51710
Sárospataki61811
Tokaji51710

Összegezve holnap az időjárás Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében egy nyugodt, enyhe, kilábalós napra számíthatunk: a reggeli hűvösség után napközben a napsütés kerül előtérbe, melegedéssel 17–19 °C körüli délutáni csúccsal. Bár felhők is érkeznek nyugat felől, és a dél–délnyugati szél végig élénk marad, a komolyabb csapadék esélye minimális. Az esti órákra hűvösödik, érdemes lehet a vállkendőt elővenni. A nap hangulata inkább „kora őszi tavaszias” lesz: várhatóan könnyebb ruhában is jól érezhetjük magunkat, de a szélviszonyokat ne becsüljük alá.

További hírek között böngészhet portálunkon.

 

