október 12., vasárnap

Miksa névnap

+18
+9
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Időjárás-előrejelzés

51 perce

Mínusz 5 fok október 12-én? Bizony, ennyi is volt anno Putnokon, lássuk, most hány fok lesz!

Címkék#előrejelzés#köpönyeg.hu#időjárás-előrejelzés#vasárnap#időjárás

A hét utolsó napján változóan felhős időre számíthatunk, néhol már tartósabb rétegfelhőzettel. Íme a vasárnapi időjárás-előrejelzés:

Kicsi az esély csapadékra. Az északnyugati szél többfelé megélénkül. 19 fok körül alakul a hőmérséklet – írta a várható időjárásról a köpönyeg.hu.

Időjárás-előrejelzés: változóan felhős idő lesz vasárnap.
Időjárás-előrejelzés: változóan felhős idő ígérkezik a hét utolsó napján (a fotó illusztráció)
Fotó: Katona Ákos / Forrás: MW

Fronthatás: nincs.

10.12. hőmérsékleti rekordok:
minimum: 1948 Putnok, -5.00 °C
maximum: 2013 Körösszakál, 28.60 °C

A következő 5 nap időjárásáról

5 napos időjárás-előrejelzés Észak-Magyarország régióra (10.12.- 10.16.):
vasárnap: 17, 8, változóan felhős
hétfő: 12, 9, zápor
kedd: 13, 5, változóan felhős
szerda: 13, 3, változóan felhős
csütörtök: 13, 3, változóan felhős

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

További hírek között böngészhet portálunkon.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu