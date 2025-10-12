Mínusz 5 fok október 12-én? Bizony, ennyi is volt anno Putnokon, lássuk, most hány fok lesz!

Kicsi az esély csapadékra. Az északnyugati szél többfelé megélénkül. 19 fok körül alakul a hőmérséklet – írta a várható időjárásról a köpönyeg.hu.

Időjárás-előrejelzés: változóan felhős idő ígérkezik a hét utolsó napján (a fotó illusztráció)

Fotó: Katona Ákos / Forrás: MW

Fronthatás: nincs.

10.12. hőmérsékleti rekordok:

minimum: 1948 Putnok, -5.00 °C

maximum: 2013 Körösszakál, 28.60 °C

A következő 5 nap időjárásáról

5 napos időjárás-előrejelzés Észak-Magyarország régióra (10.12.- 10.16.):

vasárnap: 17, 8, változóan felhős

hétfő: 12, 9, zápor

kedd: 13, 5, változóan felhős

szerda: 13, 3, változóan felhős

csütörtök: 13, 3, változóan felhős

A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

További hírek között böngészhet portálunkon.