Időjárás-előrejelzés
3 órája
Mínusz 5 fok október 12-én? Bizony, ennyi is volt anno Putnokon, lássuk, most hány fok lesz!
A hét utolsó napján változóan felhős időre számíthatunk, néhol már tartósabb rétegfelhőzettel. Íme a vasárnapi időjárás-előrejelzés:
Kicsi az esély csapadékra. Az északnyugati szél többfelé megélénkül. 19 fok körül alakul a hőmérséklet – írta a várható időjárásról a köpönyeg.hu.
Fronthatás: nincs.
|10.12. hőmérsékleti rekordok:
minimum: 1948 Putnok, -5.00 °C
maximum: 2013 Körösszakál, 28.60 °C
A következő 5 nap időjárásáról
|5 napos időjárás-előrejelzés Észak-Magyarország régióra (10.12.- 10.16.):
vasárnap: 17, 8, változóan felhős
hétfő: 12, 9, zápor
kedd: 13, 5, változóan felhős
szerda: 13, 3, változóan felhős
csütörtök: 13, 3, változóan felhős
