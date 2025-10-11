Időjárás-előrejelzés
1 órája
Változóan felhős idő ígérkezik szombaton, 20 fok körül lehet a maximum
A csúcshőmérséklet 19–20 fok körül várható. Íme a szombati időjárás-előrejelzés:
Szombaton a réteg- és fátyolfelhők mellett több órán át kisüthet a nap. Keleten lesz a legtöbb felhő, és ott eső is kialakulhat. A délelőtti órákban még erős lehet a szél, később fokozatosan mérséklődik – írta a várható időjárásról a köpönyeg.hu.
Fronthatás: nincs.
|10.11. hőmérsékleti rekordok:
minimum: 1948 Putnok, -6.00 °C
maximum: 2014 Simontornya, 27.90 °C
A következő 5 nap időjárásáról
|5 napos időjárás-előrejelzés Észak-Magyarország régióra (10.11 - 10.15.):
szombat: 18, 9, változóan felhős
vasárnap: 17, 8, változóan felhős
hétfő: 15, 10, változóan felhős
kedd: 14, 6, változóan felhős
szerda: 14, 4, derült
