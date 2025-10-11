október 11., szombat

Brigitta névnap

+18
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Időjárás-előrejelzés

1 órája

Változóan felhős idő ígérkezik szombaton, 20 fok körül lehet a maximum

Címkék#előrejelzés#köpönyeg.hu#időjárás-előrejelzés#szombat#időjárás

A csúcshőmérséklet 19–20 fok körül várható. Íme a szombati időjárás-előrejelzés:

Szombaton a réteg- és fátyolfelhők mellett több órán át kisüthet a nap. Keleten lesz a legtöbb felhő, és ott eső is kialakulhat. A délelőtti órákban még erős lehet a szél, később fokozatosan mérséklődik – írta a várható időjárásról a köpönyeg.hu.

Időjárás-előrejelzés: változóan felhős idő lesz szombaton.
A fotó illusztráció | Forrás: MW

Fronthatás: nincs.

10.11. hőmérsékleti rekordok:
minimum: 1948 Putnok, -6.00 °C
maximum: 2014 Simontornya, 27.90 °C

A következő 5 nap időjárásáról

5 napos időjárás-előrejelzés Észak-Magyarország régióra (10.11 - 10.15.):
szombat: 18, 9, változóan felhős
vasárnap: 17, 8, változóan felhős
hétfő: 15, 10, változóan felhős
kedd: 14, 6, változóan felhős
szerda: 14, 4, derült

További hírek között böngészhet portálunkon.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu