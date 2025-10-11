Változóan felhős idő ígérkezik szombaton, 20 fok körül lehet a maximum

Szombaton a réteg- és fátyolfelhők mellett több órán át kisüthet a nap. Keleten lesz a legtöbb felhő, és ott eső is kialakulhat. A délelőtti órákban még erős lehet a szél, később fokozatosan mérséklődik – írta a várható időjárásról a köpönyeg.hu.

A fotó illusztráció | Forrás: MW

Fronthatás: nincs.