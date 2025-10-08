október 8., szerda

1 órája

Ne dőlj be a napsütésnek – délelőtt még becsapós lehet az idő

Párás reggel, napos csapda – az időjárás ma trükkös lesz. Íme a szerdai időjárás-előrejelzés:

Kicsit visszatérnek az enyhébb idők a hétre

Fotó: MW/ Fülöp Ildikó

A reggeli párásság megszűnése után napos, gomolyfelhős időre számíthatunk. Csak elvétve fordulhat elő kisebb zápor. 15 és 20 fok közé erősödik a nappali felmelegedés – írta a várható időjárásról a köpönyeg.hu időjárás-előrejelzésében.

Szeles időre számíthatunk a köpönyeg.hu időjárás-előrejelzése szerint.
Forrás: köpönyeg.hu

Fronthatás: nincs.

Hőmérsékleti rekordok:

minimum: 2019 Nyírlugos, -6.20 °C

maximum: 1935 Szeged (belterület), 29.80 °C


A következő 5 nap időjárásáról

5 napos előrejelzés Észak-Magyarország régióra: (10.08. - 10.12.)

szerda  6, 16 szeles

csütörtök  6, 18  változóan felhős

péntek  9, 18  változóan felhős

szombat  8, 17  változóan felhős

vasárnap  8, 17  változóan felhős

