Ne dőlj be a napsütésnek – délelőtt még becsapós lehet az idő

A reggeli párásság megszűnése után napos, gomolyfelhős időre számíthatunk. Csak elvétve fordulhat elő kisebb zápor. 15 és 20 fok közé erősödik a nappali felmelegedés – írta a várható időjárásról a köpönyeg.hu időjárás-előrejelzésében.

Szeles időre számíthatunk a köpönyeg.hu időjárás-előrejelzése szerint.

Forrás: köpönyeg.hu

Fronthatás: nincs.

Hőmérsékleti rekordok: minimum: 2019 Nyírlugos, -6.20 °C maximum: 1935 Szeged (belterület), 29.80 °C



A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

A következő 5 nap időjárásáról

5 napos előrejelzés Észak-Magyarország régióra: (10.08. - 10.12.) szerda 6, 16 szeles csütörtök 6, 18 változóan felhős péntek 9, 18 változóan felhős szombat 8, 17 változóan felhős vasárnap 8, 17 változóan felhős

További hírek között böngészhet portálunkon.