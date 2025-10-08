1 órája
Ne dőlj be a napsütésnek – délelőtt még becsapós lehet az idő
Párás reggel, napos csapda – az időjárás ma trükkös lesz. Íme a szerdai időjárás-előrejelzés:
Kicsit visszatérnek az enyhébb idők a hétre
Fotó: MW/ Fülöp Ildikó
A reggeli párásság megszűnése után napos, gomolyfelhős időre számíthatunk. Csak elvétve fordulhat elő kisebb zápor. 15 és 20 fok közé erősödik a nappali felmelegedés – írta a várható időjárásról a köpönyeg.hu időjárás-előrejelzésében.
Fronthatás: nincs.
Hőmérsékleti rekordok:
minimum: 2019 Nyírlugos, -6.20 °C
maximum: 1935 Szeged (belterület), 29.80 °C
A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!
A következő 5 nap időjárásáról
5 napos előrejelzés Észak-Magyarország régióra: (10.08. - 10.12.)
szerda 6, 16 szeles
csütörtök 6, 18 változóan felhős
péntek 9, 18 változóan felhős
szombat 8, 17 változóan felhős
vasárnap 8, 17 változóan felhős
További hírek között böngészhet portálunkon.
Miskolcon van a KRESZ-táblák non plus ultrája, ezen a macisajton a sokat látott sofőrök is csak pislognak – fotókkal
Kórházba került a család, akik a kigyulladt hejőcsabai műemlék gyógyszertár épületében laktak (videóval)