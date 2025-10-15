október 15., szerda

Teréz névnap

+14
+6
Időjárás-előrejelzés

33 perce

Záporok is részesei lehetnek a szerdai időjárásnak

A hőmérséklet 11 és 17 fok között alakul. Íme a szerdai időjárás-előrejelzés:

Szerdán kezdetben erősen, később közepesen felhős égbolt várható, több napsütéssel. Helyenként záporok is előfordulhatnak – írta a várható időjárásról a köpönyeg.hu.

Időjárás-előrejelzés: marad az igazi őszi idő
Időjárás-előrejelzés: változóan felhős marad az idő (a fotó illusztráció)
Fotó: Vajda János

Fronthatás: nincs.

10.15. hőmérsékleti rekordok:
minimum: 1959 Csákvár (Fornapuszta), -7.80 °C
maximum: 1916 Szerep, 28.50 °C

A következő 5 nap időjárásáról

5 napos időjárás-előrejelzés Észak-Magyarország régióra (10.15 - 10.19.):
szerda: 13, 7, változóan felhős
csütörtök: 15, 5, változóan felhős
péntek: 16, 6, változóan felhős
szombat: 14, 6, változóan felhős
vasárnap: 13, 3, változóan felhős

