Időjárás-előrejelzés
2 órája
Záporok is részesei lehetnek a szerdai időjárásnak
A hőmérséklet 11 és 17 fok között alakul. Íme a szerdai időjárás-előrejelzés:
Szerdán kezdetben erősen, később közepesen felhős égbolt várható, több napsütéssel. Helyenként záporok is előfordulhatnak – írta a várható időjárásról a köpönyeg.hu.
Fronthatás: nincs.
|10.15. hőmérsékleti rekordok:
minimum: 1959 Csákvár (Fornapuszta), -7.80 °C
maximum: 1916 Szerep, 28.50 °C
A következő 5 nap időjárásáról
|5 napos időjárás-előrejelzés Észak-Magyarország régióra (10.15 - 10.19.):
szerda: 13, 7, változóan felhős
csütörtök: 15, 5, változóan felhős
péntek: 16, 6, változóan felhős
szombat: 14, 6, változóan felhős
vasárnap: 13, 3, változóan felhős
20 órája
