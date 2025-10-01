Nem fogsz fázni szerdán? Ne legyél benne olyan biztos!

Szerda észak, északkelet felől gyakran erősen megnövekszik a felhőzet, és szórványosan fordul elő záporeső. Az ÉK-i szél egyre inkább megélénkül. 14-15 fok várható délután – írta a várható időjárásról a köpönyeg.hu időjárás-előrejelzésében.

Fel kell készülni az esőre is szerdán a köpönyeg.hu időjárás-előrejelzése szerint.

Forrás: köpönyeg.hu

Fronthatás: gyenge hideg.

Hőmérsékleti rekordok: minimum: 1959 Csákvár (Fornapuszta), -4.20 °C minimum: 1959 Nagykanizsa, -4.20 °C maximum: 1932 Szerep, 32.90 °C

A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

A következő 5 nap időjárásáról

5 napos előrejelzés Észak-Magyarország régióra: (10.01. - 10.05.) szerda 7, 12 borult csütörtök 3, 14 szeles péntek 2, 14 szeles szombat 3, 15 változóan felhős vasárnap 5, 12 eső

További hírek között böngészhet portálunkon.