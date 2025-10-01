október 1., szerda

Nem fogsz fázni szerdán? Ne legyél benne olyan biztos!

Ez nem az a nap lesz, amikor otthon hagyhatod az esernyőt. Íme a szerdai időjárás-előrejelzés:

Esős napunk lehet szerdán. (A kép illusztráció)

Fotó: Takács József

Szerda észak, északkelet felől gyakran erősen megnövekszik a felhőzet, és szórványosan fordul elő záporeső. Az ÉK-i szél egyre inkább megélénkül. 14-15 fok várható délután – írta a várható időjárásról a köpönyeg.hu időjárás-előrejelzésében.

Fel kell készülni az esőre is szerdán a köpönyeg.hu időjárás-előrejelzése szerint.
Forrás: köpönyeg.hu

Fronthatás: gyenge hideg.

Hőmérsékleti rekordok:

minimum: 1959 Csákvár (Fornapuszta), -4.20 °C minimum: 1959 Nagykanizsa, -4.20 °C

maximum: 1932 Szerep, 32.90 °C

A következő 5 nap időjárásáról

5 napos előrejelzés Észak-Magyarország régióra: (10.01. - 10.05.)

szerda  7, 12 borult

csütörtök  3, 14 szeles

péntek  2, 14 szeles

szombat  3, 15 változóan felhős

vasárnap  5, 12 eső

