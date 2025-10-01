2 órája
Nem fogsz fázni szerdán? Ne legyél benne olyan biztos!
Ez nem az a nap lesz, amikor otthon hagyhatod az esernyőt. Íme a szerdai időjárás-előrejelzés:
Esős napunk lehet szerdán. (A kép illusztráció)
Fotó: Takács József
Szerda észak, északkelet felől gyakran erősen megnövekszik a felhőzet, és szórványosan fordul elő záporeső. Az ÉK-i szél egyre inkább megélénkül. 14-15 fok várható délután – írta a várható időjárásról a köpönyeg.hu időjárás-előrejelzésében.
Fronthatás: gyenge hideg.
Hőmérsékleti rekordok:
minimum: 1959 Csákvár (Fornapuszta), -4.20 °C minimum: 1959 Nagykanizsa, -4.20 °C
maximum: 1932 Szerep, 32.90 °C
A következő 5 nap időjárásáról
5 napos előrejelzés Észak-Magyarország régióra: (10.01. - 10.05.)
szerda 7, 12 borult
csütörtök 3, 14 szeles
péntek 2, 14 szeles
szombat 3, 15 változóan felhős
vasárnap 5, 12 eső
