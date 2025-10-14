Időjárás-előrejelzés
Szeles és felhős idő lesz kedden
16 fok körül alakul a hőmérséklet. Íme a keddi időjárás-előrejelzés:
Kedden észak felől erősen megnövekszik a felhőzet, de záporeső csak elszórtan (főleg északon) fordul elő. Az északi, északnyugati szél megélénkül – írta a várható időjárásról a köpönyeg.hu.
Fronthatás: nincs.
|10.14. hőmérsékleti rekordok:
minimum: 1992 Székesfehérvár (Sóstó), -8.00 °C
maximum: 2000 Békéscsaba, 28.90 °C maximum: 1993 Mezőhegyes, 28.90 °C
A következő 5 nap időjárásáról
|5 napos időjárás-előrejelzés Észak-Magyarország régióra (10.14 - 10.18.):
kedd: 14, 6, változóan felhős
szerda: 13, 7, változóan felhős
csütörtök: 14, 5, változóan felhős
péntek: 15, 5, változóan felhős
szombat: 16, 6, változóan felhős
