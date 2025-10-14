Szeles és felhős idő lesz kedden

Kedden észak felől erősen megnövekszik a felhőzet, de záporeső csak elszórtan (főleg északon) fordul elő. Az északi, északnyugati szél megélénkül – írta a várható időjárásról a köpönyeg.hu.

Megnövekszik a felhőzet és megélénkül a szél kedden (a fotó illusztráció)

Fotó: Gál Gábor / Forrás: MW

Fronthatás: nincs.

10.14. hőmérsékleti rekordok:

minimum: 1992 Székesfehérvár (Sóstó), -8.00 °C

maximum: 2000 Békéscsaba, 28.90 °C maximum: 1993 Mezőhegyes, 28.90 °C

A következő 5 nap időjárásáról

5 napos időjárás-előrejelzés Észak-Magyarország régióra (10.14 - 10.18.):

kedd: 14, 6, változóan felhős

szerda: 13, 7, változóan felhős

csütörtök: 14, 5, változóan felhős

péntek: 15, 5, változóan felhős

szombat: 16, 6, változóan felhős

