1 órája

Szeles és felhős idő lesz kedden

16 fok körül alakul a hőmérséklet. Íme a keddi időjárás-előrejelzés:

Kedden észak felől erősen megnövekszik a felhőzet, de záporeső csak elszórtan (főleg északon) fordul elő. Az északi, északnyugati szél megélénkül – írta a várható időjárásról a köpönyeg.hu.

Időjárás-előrejelzés: szeles és felhős idő lesz kedden.
Megnövekszik a felhőzet és megélénkül a szél kedden (a fotó illusztráció)
Fotó: Gál Gábor / Forrás: MW

Fronthatás: nincs.

10.14. hőmérsékleti rekordok:
minimum: 1992 Székesfehérvár (Sóstó), -8.00 °C
maximum: 2000 Békéscsaba, 28.90 °C maximum: 1993 Mezőhegyes, 28.90 °C

A következő 5 nap időjárásáról

5 napos időjárás-előrejelzés Észak-Magyarország régióra (10.14 - 10.18.):
kedd: 14, 6, változóan felhős
szerda: 13, 7, változóan felhős
csütörtök: 14, 5, változóan felhős
péntek: 15, 5, változóan felhős
szombat: 16, 6, változóan felhős

