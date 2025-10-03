1 órája
Szél, felhők, napsütés – ilyen ellentmondásos időre készüljünk pénteken
Fél ország napsütést kap, a másik fele ázni fog. Íme a pénteki időjárás-előrejelzés:
Szeles időjárás várható pénteken
Nyugaton sok napsütésre számíthatunk, míg kelet felé haladva egyre felhősebb lesz az ég. A Tiszántúlon kisebb eső is előfordulhat. Az ÉK-i szél megerősödhet. 14-15 fok körül alakul a hőmérséklet – írta a várható időjárásról a köpönyeg.hu időjárás-előrejelzésében.
Fronthatás: nincs.
Hőmérsékleti rekordok:
minimum: 2013 Szécsény, -4.30 °C
maximum: 2020 Kémes, 30.80 °C
A következő 5 nap időjárásáról
5 napos előrejelzés Észak-Magyarország régióra: (10.03. - 10.07.)
péntek 1, 13 szeles
szombat 3, 14 változóan felhős
vasárnap 6, 9 eső
hétfő 5, 15 változóan felhős
kedd 9, 16 változóan felhős
