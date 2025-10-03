Szél, felhők, napsütés – ilyen ellentmondásos időre készüljünk pénteken

Nyugaton sok napsütésre számíthatunk, míg kelet felé haladva egyre felhősebb lesz az ég. A Tiszántúlon kisebb eső is előfordulhat. Az ÉK-i szél megerősödhet. 14-15 fok körül alakul a hőmérséklet – írta a várható időjárásról a köpönyeg.hu időjárás-előrejelzésében.

Szeles idő várható a köpönyeg.hu időjárás-előrejelzése szerint.

Forrás: köpönyeg.hu

Fronthatás: nincs.

Hőmérsékleti rekordok: minimum: 2013 Szécsény, -4.30 °C maximum: 2020 Kémes, 30.80 °C

A következő 5 nap időjárásáról

5 napos előrejelzés Észak-Magyarország régióra: (10.03. - 10.07.) péntek 1, 13 szeles szombat 3, 14 változóan felhős vasárnap 6, 9 eső hétfő 5, 15 változóan felhős kedd 9, 16 változóan felhős

