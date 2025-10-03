október 3., péntek

3 órája

Szél, felhők, napsütés – ilyen ellentmondásos időre készüljünk pénteken

Címkék#szél#időjárás előrejelés#időjárás

Fél ország napsütést kap, a másik fele ázni fog. Íme a pénteki időjárás-előrejelzés:

Szél, felhők, napsütés – ilyen ellentmondásos időre készüljünk pénteken

Szeles időjárás várható pénteken

Forrás: MW

Nyugaton sok napsütésre számíthatunk, míg kelet felé haladva egyre felhősebb lesz az ég. A Tiszántúlon kisebb eső is előfordulhat. Az ÉK-i szél megerősödhet. 14-15 fok körül alakul a hőmérséklet – írta a várható időjárásról a köpönyeg.hu időjárás-előrejelzésében.

Szeles időjárás várható pénteken
Szeles idő várható a köpönyeg.hu időjárás-előrejelzése szerint.
Forrás: köpönyeg.hu

Fronthatás: nincs.

Hőmérsékleti rekordok:

minimum: 2013 Szécsény, -4.30 °C

maximum: 2020 Kémes, 30.80 °C

A következő 5 nap időjárásáról

5 napos előrejelzés Észak-Magyarország régióra: (10.03. - 10.07.)

péntek  1, 13 szeles

szombat  3, 14 változóan felhős

vasárnap  6, 9 eső

hétfő  5, 15 változóan felhős

kedd  9, 16 változóan felhős

