Erős szél csap le Északról – azt is mutatjuk, mikor jön az eső!

1 órája

Címkék#előrejelzés#időjárás-előrejelzés#időjárás

Felhős, szeles napra ébredünk. Íme a pénteki időjárás-előrejelzés:

Az őszies idő tartogat még meglepetéseket a napokban.

Fotó: Takács József

Északnyugat felől gyakran erősen megnövekszik a felhőzet, és elszórtan záporeső is kialakulhat. Az északnyugati szél nagy területen lehet erős. 15 és 21 fok között alakul a hőmérséklet – írta a várható időjárásról a köpönyeg.hu időjárás-előrejelzésében.

Forrás: köpönyeg.hu

Fronthatás: nincs.

Hőmérsékleti rekordok:

minimum: 1925 Miskolc, -5.00 °C minimum: 1919 Dobogókő, -5.00 °C

maximum: 1997 Kistelek, 28.20 °C

A következő 5 nap időjárásáról

5 napos előrejelzés Észak-Magyarország régióra: (10.10. - 10.14.)

péntek  8, 18 változóan felhős

szombat  9, 18 változóan felhős

vasárnap  8, 17 változóan felhős

hétfő  7, 16 zápor

kedd  6, 15 változóan felhős

