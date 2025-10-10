37 perce
Erős szél csap le Északról – azt is mutatjuk, mikor jön az eső!
Felhős, szeles napra ébredünk. Íme a pénteki időjárás-előrejelzés:
Az őszies idő tartogat még meglepetéseket a napokban.
Északnyugat felől gyakran erősen megnövekszik a felhőzet, és elszórtan záporeső is kialakulhat. Az északnyugati szél nagy területen lehet erős. 15 és 21 fok között alakul a hőmérséklet – írta a várható időjárásról a köpönyeg.hu időjárás-előrejelzésében.
Fronthatás: nincs.
Hőmérsékleti rekordok:
minimum: 1925 Miskolc, -5.00 °C minimum: 1919 Dobogókő, -5.00 °C
maximum: 1997 Kistelek, 28.20 °C
A következő 5 nap időjárásáról
5 napos előrejelzés Észak-Magyarország régióra: (10.10. - 10.14.)
péntek 8, 18 változóan felhős
szombat 9, 18 változóan felhős
vasárnap 8, 17 változóan felhős
hétfő 7, 16 zápor
kedd 6, 15 változóan felhős
