Erős szél csap le Északról – azt is mutatjuk, mikor jön az eső!

Északnyugat felől gyakran erősen megnövekszik a felhőzet, és elszórtan záporeső is kialakulhat. Az északnyugati szél nagy területen lehet erős. 15 és 21 fok között alakul a hőmérséklet – írta a várható időjárásról a köpönyeg.hu időjárás-előrejelzésében.

Kissé napos, de szeles időjárásra kell készülnünk pénteken a köpönyeg.hu előrejelzése alapján.

Forrás: köpönyeg.hu

Fronthatás: nincs.

Hőmérsékleti rekordok: minimum: 1925 Miskolc, -5.00 °C minimum: 1919 Dobogókő, -5.00 °C maximum: 1997 Kistelek, 28.20 °C

A következő 5 nap időjárásáról

5 napos előrejelzés Észak-Magyarország régióra: (10.10. - 10.14.) péntek 8, 18 változóan felhős szombat 9, 18 változóan felhős vasárnap 8, 17 változóan felhős hétfő 7, 16 zápor kedd 6, 15 változóan felhős

