Gyenge hidegfronttal zárul a hét, ennyi lehet a maximum hőmérséklet

Vasárnap a délelőtti órákig eleinte többfelé, majd délen és keleten várható eső, záporeső. Délután lassan csökken északnyugat felől a felhőzet, de délen még ekkor is lehetnek záporok. Az északnyugati szél megerősödik – írta a várható időjárásról a köpönyeg.hu.

Gyenge hidegfront várható vasárnap (a fotó illusztráció)

Fotó: Vendel Lajos / Forrás: MW

Fronthatás: gyenge hideg.