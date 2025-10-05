Időjárás-előrejelzés
Gyenge hidegfronttal zárul a hét, ennyi lehet a maximum hőmérséklet
10 és 16 fok között alakul a hőmérséklet. Íme a vasárnapi időjárás-előrejelzés:
Vasárnap a délelőtti órákig eleinte többfelé, majd délen és keleten várható eső, záporeső. Délután lassan csökken északnyugat felől a felhőzet, de délen még ekkor is lehetnek záporok. Az északnyugati szél megerősödik – írta a várható időjárásról a köpönyeg.hu.
Fronthatás: gyenge hideg.
|10.05. hőmérsékleti rekordok:
minimum: 2013 Zabar, -8.60 °C
maximum: 1935 Szerep, 31.50 °C
A következő 5 nap időjárásáról
|5 napos időjárás-előrejelzés Észak-Magyarország régióra (10.05 - 10.09.):
vasárnap: 12, 5, eső
hétfő: 12, 6, zápor
kedd: 15, 6, változóan felhős
szerda: 16, 8, változóan felhős
csütörtök: 16, 8, változóan felhős
