október 7., kedd

Amália névnap

+14
+6
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Időjárás-előrejelzés

1 órája

Marad a hamisítatlan ősz

Címkék#előrejelzés#köpönyeg.hu#időjárás-előrejelzés#időjárás#kedd

Kedden gyakran erősen felhős égből elszórtan alakul ki zápor. Íme a keddi időjárás-előrejelzés:

Az északnyugati szél megerősödik. 16-17 fok körül alakul a hőmérséklet – írta a várható időjárásról a köpönyeg.hu.

Időjárás-előrejelzés: változóan felhős, őszi idő lesz kedden.
A fotó illusztráció
Fotó: Fülöp Ildikó / Forrás: MW

Fronthatás: nincs.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

10.07. hőmérsékleti rekordok:
minimum: 1959 Csákvár (Fornapuszta), -6.30 °C
maximum: 1911 Szerep, 29.50 °C

A következő 5 nap időjárásáról

5 napos időjárás-előrejelzés Észak-Magyarország régióra (10.07. - 10.11.):
kedd: 16, 7, változóan felhős
szerda: 16, 6, szeles
csütörtök: 18, 8, változóan felhős
péntek: 19, 9, változóan felhős
szombat: 18, 8, változóan felhős

További hírek között böngészhet portálunkon.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu