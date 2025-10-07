Időjárás-előrejelzés
5 órája
Marad a hamisítatlan ősz
Kedden gyakran erősen felhős égből elszórtan alakul ki zápor. Íme a keddi időjárás-előrejelzés:
Az északnyugati szél megerősödik. 16-17 fok körül alakul a hőmérséklet – írta a várható időjárásról a köpönyeg.hu.
Fronthatás: nincs.
|10.07. hőmérsékleti rekordok:
minimum: 1959 Csákvár (Fornapuszta), -6.30 °C
maximum: 1911 Szerep, 29.50 °C
A következő 5 nap időjárásáról
|5 napos időjárás-előrejelzés Észak-Magyarország régióra (10.07. - 10.11.):
kedd: 16, 7, változóan felhős
szerda: 16, 6, szeles
csütörtök: 18, 8, változóan felhős
péntek: 19, 9, változóan felhős
szombat: 18, 8, változóan felhős
