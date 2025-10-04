október 4., szombat

1 órája

Erre számítson a hétvégén, ha kirándulni indulna vármegyénkben

Kisüthet a nap, de esőre is számíthatunk akár. Íme a szombati időjárás-előrejelzés:

Érdemes lehet kimozdulni a hétvégén. Kisüthet a nap szombaton az előrejelzések szerint.

Fotó: Balogh Attila

Kettősség jellemezheti hazánk időjárását: a Dunántúlon késő délutánig ragyogó napsütés várható, míg a Dunától keletre egyre felhősebb, borúsabb idő várható. A Tiszántúlon akár több helyen lehet eső, zápor. 12 és 17 fok között mozoghat a hőmérséklet. Estétől ÉNy-on is megnövekszik a felhőzet – írta a várható időjárásról a köpönyeg.hu időjárás-előrejelzésében.

A napsütéses időjárást eső is válthatja
A napsütéses időjárást eső is válthatja a köpönyeg.hu előrejelzése szerint. 
Forrás: köpönyeg.hu

Fronthatás: nincs.

Hőmérsékleti rekordok:

minimum: 2013 Zabar, -9.30 °C

maximum: 1985 Bácsalmás, 30.00 °C

A következő 5 nap időjárásáról

5 napos előrejelzés Észak-Magyarország régióra:(10.04. - 10.08.)

szombat  3, 12 borult

vasárnap  4, 9 eső

hétfő  3, 12 változóan felhős

kedd  6, 14 változóan felhős

szerda 8, 15 változóan felhős

További hírek között böngészhet portálunkon.

 

