1 órája
Erre számítson a hétvégén, ha kirándulni indulna vármegyénkben
Kisüthet a nap, de esőre is számíthatunk akár. Íme a szombati időjárás-előrejelzés:
Érdemes lehet kimozdulni a hétvégén. Kisüthet a nap szombaton az előrejelzések szerint.
Fotó: Balogh Attila
Kettősség jellemezheti hazánk időjárását: a Dunántúlon késő délutánig ragyogó napsütés várható, míg a Dunától keletre egyre felhősebb, borúsabb idő várható. A Tiszántúlon akár több helyen lehet eső, zápor. 12 és 17 fok között mozoghat a hőmérséklet. Estétől ÉNy-on is megnövekszik a felhőzet – írta a várható időjárásról a köpönyeg.hu időjárás-előrejelzésében.
Fronthatás: nincs.
Hőmérsékleti rekordok:
minimum: 2013 Zabar, -9.30 °C
maximum: 1985 Bácsalmás, 30.00 °C
A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!
A következő 5 nap időjárásáról
5 napos előrejelzés Észak-Magyarország régióra:(10.04. - 10.08.)
szombat 3, 12 borult
vasárnap 4, 9 eső
hétfő 3, 12 változóan felhős
kedd 6, 14 változóan felhős
szerda 8, 15 változóan felhős
További hírek között böngészhet portálunkon.
Régiségvásár, fashion show, szüreti napok, gombanapok és még sorolhatnánk. Október első hétvégéjén nem lesz megállás!
Most közölte a MÁV: borul a rend a miskolci vonaton, muszáj belenyúlni a közlekedésbe
Negyedszázada segítik az állatokat, most ünnepelnek egy kicsit - képek, videó