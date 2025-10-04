Erre számítson a hétvégén, ha kirándulni indulna vármegyénkben

Kettősség jellemezheti hazánk időjárását: a Dunántúlon késő délutánig ragyogó napsütés várható, míg a Dunától keletre egyre felhősebb, borúsabb idő várható. A Tiszántúlon akár több helyen lehet eső, zápor. 12 és 17 fok között mozoghat a hőmérséklet. Estétől ÉNy-on is megnövekszik a felhőzet – írta a várható időjárásról a köpönyeg.hu időjárás-előrejelzésében.

A napsütéses időjárást eső is válthatja a köpönyeg.hu előrejelzése szerint.

Forrás: köpönyeg.hu

Fronthatás: nincs.

Hőmérsékleti rekordok: minimum: 2013 Zabar, -9.30 °C maximum: 1985 Bácsalmás, 30.00 °C

A következő 5 nap időjárásáról

5 napos előrejelzés Észak-Magyarország régióra:(10.04. - 10.08.) szombat 3, 12 borult vasárnap 4, 9 eső hétfő 3, 12 változóan felhős kedd 6, 14 változóan felhős szerda 8, 15 változóan felhős

