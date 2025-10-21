Időjárás-előrejelzés
1 órája
Gyenge melegfront érkezik kedden, ennyit mutat a hőmérő higanyszála
Szitálhat az eső a hét második napján. Íme a keddi időjárás-előrejelzés:
Kedden többnyire erősen felhős, vagy borult lesz az ég, délnyugat felől helyenként — főként az ország északi tájain — eső, zápor is kialakulhat. A délkeleti szél élénken fúj. A hőmérséklet 8 és 18 fok között alakul, északkeleten marad hűvösebb az idő – írta a várható időjárásról a köpönyeg.hu.
Fronthatás: gyenge meleg.
Ezt ne hagyja ki!
20 órája
Ezt biztos, hogy rengetegen átaludták! Sajnos lecsapott reggel a Borsod megyei faluban, országos hírekben a település!
|10.21. hőmérsékleti rekordok:
minimum: 1908 Sopron, -10.00 °C
maximum: 2023 Körösszakál, 28.10 °C
A következő 5 nap időjárásáról
|5 napos időjárás-előrejelzés Észak-Magyarország régióra (10.21 - 10.25.):
kedd: 8, 1, szitálás
szerda: 12, 6, szitálás
csütörtök: 16, 9, zápor
péntek: 15, 12, zápor
szombat: 15, 8, változóan felhős
További hírek között böngészhet portálunkon.
Ezt ne hagyja ki!Hihetetlen!
14 órája
Ilyen van? Elásott vagyont talált a borsodi férfi egy udvaron, de aztán jöttek a törvényes örökösök
Ezt ne hagyja ki!Rejtélyes
16 órája
Rendőrök a Selyemréten? Kiderült, mi áll a dolog hátterében: ezt biztos nem gondolta volna!
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre