október 21., kedd

Orsolya névnap

+13
0
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Időjárás-előrejelzés

1 órája

Gyenge melegfront érkezik kedden, ennyit mutat a hőmérő higanyszála

Címkék#előrejelzés#köpönyeg.hu#időjárás-előrejelzés#időjárás#kedd

Szitálhat az eső a hét második napján. Íme a keddi időjárás-előrejelzés:

Kedden többnyire erősen felhős, vagy borult lesz az ég, délnyugat felől helyenként — főként az ország északi tájain — eső, zápor is kialakulhat. A délkeleti szél élénken fúj. A hőmérséklet 8 és 18 fok között alakul, északkeleten marad hűvösebb az idő – írta a várható időjárásról a köpönyeg.hu.

Időjárás-előrejelzés: szitálás lehet kedden.
Időjárás-előrejelzés: gyenge melegfront lesz kedden (a fotó illusztráció)
Fotó: Cseh Gábor / Forrás: MW

Fronthatás: gyenge meleg.

10.21. hőmérsékleti rekordok:
minimum: 1908 Sopron, -10.00 °C
maximum: 2023 Körösszakál, 28.10 °C

A következő 5 nap időjárásáról

5 napos időjárás-előrejelzés Észak-Magyarország régióra (10.21 - 10.25.):
kedd: 8, 1, szitálás
szerda: 12, 6, szitálás
csütörtök: 16, 9, zápor
péntek: 15, 12, zápor
szombat: 15, 8, változóan felhős

További hírek között böngészhet portálunkon.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu