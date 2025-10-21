Gyenge melegfront érkezik kedden, ennyit mutat a hőmérő higanyszála

Kedden többnyire erősen felhős, vagy borult lesz az ég, délnyugat felől helyenként — főként az ország északi tájain — eső, zápor is kialakulhat. A délkeleti szél élénken fúj. A hőmérséklet 8 és 18 fok között alakul, északkeleten marad hűvösebb az idő – írta a várható időjárásról a köpönyeg.hu.

Időjárás-előrejelzés: gyenge melegfront lesz kedden (a fotó illusztráció)

Fotó: Cseh Gábor / Forrás: MW

Fronthatás: gyenge meleg.