47 perce
Nyugodt, de nem unalmas napra készülhet Borsod időjárás szempontjából
Holnap a hazai égbolt több arcát mutatja, és a megye lakói számára sem lesz unalmas nap. Az időjárás változékony lesz: a napsütést helyenként felhők tarkítják, enyhe hőmérséklet-emelkedéssel. Azonban a részleteket érdemes ismerni.
Szombaton, október 25-én változóan felhős időre van kilátás, délen helyenként zápor, esetleg zivatar is előfordulhat. A hőmérséklet 14–15 fok körül alakul. A DNy-i szél megélénkülhet - írja a köpönyeg.hu időjárás-előrejelzésében.
Ilyen lesz a holnapi időjárás Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében
Reggel: A nap első óráiban hűvös, párás lehet a légkör, köd vagy alacsony felhőzet előfordulhat az északi, hegyvidéki részeken. A hőmérséklet 6–9 °C körül alakul, a szél mérsékelt lesz, általában 5–10 km/h-val délkeleti irányból. Csapadék nem várható.
Délután: A felhők fokozatosan felszállnak, több helyen kisüt a nap, ugyanakkor néhány felhős zóna megmaradhat, főleg a dombosabb vidékeken. A délkeleti szél élénkülhet, 15–20 km/h-ig is nőhet. A hőmérséklet délutánra 15–18 °C-ra emelkedik, helyenként kissé meghaladhatja a 18 °C-ot is. Csapadék esélye alacsony marad, leginkább száraz időre számíthatunk.
Este: Az esti órákban a felhőzet ismét nőhet, különösen az északi járásokban, de a légmozgás továbbra sem lesz erős. A hőmérséklet 8–11 °C körül alakul, a nap pedig nyugodt lezárásra készülhet. A csapadék továbbra sem valószínű.
Aktuális riasztások
Az országos HungaroMet (Magyar Meteorológiai Szolgálat) veszélyjelzési oldala szerint nincs érvényben meteorológiai riasztás a megye területére.
Holnapi fronthatás: Gyenge meleg
Járások szerinti előrejelzés
|Járás
|Reggel (°C)
|Délután (°C)
|Este (°C)
|Borsodi járás
|7
|16
|9
|Gönci járás
|6
|15
|8
|Kazincbarcikai járás
|7
|17
|10
|Mezőkövesdi járás
|6
|15
|8
|Miskolci járás
|8
|18
|10
|Sárospataki járás
|6
|15
|8
|Szerencsi járás
|7
|17
|9
|Ózdi járás
|6
|16
|9
A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!
Összegezve holnap tehát egy viszonylag enyhe, többnyire száraz napra lehet számítani a megye területén. A reggeli órákban még hűvösebb idő várható, délután azonban kellemesen melegedhet a levegő, a naposabb időszakok pedig jó lehetőséget adnak a szabadban való tartózkodásra. Este visszafogottabb hangulat várható, a hőmérséklet visszaesik, így érdemes melegebb ruhát is előkészíteni.
Összességében: nem viharos, de változatos, kellemes őszi napra állunk – ideális arra, hogy élvezzük a színeket és a hűvös reggeleket is.
További hírek között böngészhet portálunkon.
A régiek ennyiből tudták, mikor jön az első hó! Ha meglátod a jeleket, készítsd a seprűt, lapátot!
Hihetetlen, mit művelnek most az állatok a Bükkben és a Zemplénben – így készülnek a kemény télre!