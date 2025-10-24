október 24., péntek

2 órája

Nyugodt, de nem unalmas napra készülhet Borsod időjárás szempontjából

Holnap a hazai égbolt több arcát mutatja, és a megye lakói számára sem lesz unalmas nap. Az időjárás változékony lesz: a napsütést helyenként felhők tarkítják, enyhe hőmérséklet-emelkedéssel. Azonban a részleteket érdemes ismerni.

Szombaton, október 25-én változóan felhős időre van kilátás, délen helyenként zápor, esetleg zivatar is előfordulhat. A hőmérséklet 14–15 fok körül alakul. A DNy-i szél megélénkülhet - írja a köpönyeg.hu időjárás-előrejelzésében.

Változékony időjárás várható szombaton a megye területén
Változékony időjárás várható szombaton a megye területén   Fotó: Kállai Márton

Ilyen lesz a holnapi időjárás Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében

Reggel: A nap első óráiban hűvös, párás lehet a légkör, köd vagy alacsony felhőzet előfordulhat az északi, hegyvidéki részeken. A hőmérséklet 6–9 °C körül alakul, a szél mérsékelt lesz, általában 5–10 km/h-val délkeleti irányból. Csapadék nem várható.

Délután: A felhők fokozatosan felszállnak, több helyen kisüt a nap, ugyanakkor néhány felhős zóna megmaradhat, főleg a dombosabb vidékeken. A délkeleti szél élénkülhet, 15–20 km/h-ig is nőhet. A hőmérséklet délutánra 15–18 °C-ra emelkedik, helyenként kissé meghaladhatja a 18 °C-ot is. Csapadék esélye alacsony marad, leginkább száraz időre számíthatunk.

Este: Az esti órákban a felhőzet ismét nőhet, különösen az északi járásokban, de a légmozgás továbbra sem lesz erős. A hőmérséklet 8–11 °C körül alakul, a nap pedig nyugodt lezárásra készülhet. A csapadék továbbra sem valószínű.

Aktuális riasztások

Az országos HungaroMet (Magyar Meteorológiai Szolgálat) veszélyjelzési oldala szerint nincs érvényben meteorológiai riasztás a megye területére.

Holnapi fronthatás: Gyenge meleg

Járások szerinti előrejelzés

JárásReggel (°C)Délután (°C)Este (°C)
Borsodi járás7169
Gönci járás6158
Kazincbarcikai járás71710
Mezőkövesdi járás6158
Miskolci járás81810
Sárospataki járás6158
Szerencsi járás7179
Ózdi járás6169

Összegezve holnap tehát egy viszonylag enyhe, többnyire száraz napra lehet számítani a megye területén. A reggeli órákban még hűvösebb idő várható, délután azonban kellemesen melegedhet a levegő, a naposabb időszakok pedig jó lehetőséget adnak a szabadban való tartózkodásra. Este visszafogottabb hangulat várható, a hőmérséklet visszaesik, így érdemes melegebb ruhát is előkészíteni. 

Összességében: nem viharos, de változatos, kellemes őszi napra állunk – ideális arra, hogy élvezzük a színeket és a hűvös reggeleket is.

További hírek között böngészhet portálunkon.

 

