Nyugodt, de nem unalmas napra készülhet Borsod időjárás szempontjából

Szombaton, október 25-én változóan felhős időre van kilátás, délen helyenként zápor, esetleg zivatar is előfordulhat. A hőmérséklet 14–15 fok körül alakul. A DNy-i szél megélénkülhet - írja a köpönyeg.hu időjárás-előrejelzésében.

Ilyen lesz a holnapi időjárás Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében

Reggel: A nap első óráiban hűvös, párás lehet a légkör, köd vagy alacsony felhőzet előfordulhat az északi, hegyvidéki részeken. A hőmérséklet 6–9 °C körül alakul, a szél mérsékelt lesz, általában 5–10 km/h-val délkeleti irányból. Csapadék nem várható.

Délután: A felhők fokozatosan felszállnak, több helyen kisüt a nap, ugyanakkor néhány felhős zóna megmaradhat, főleg a dombosabb vidékeken. A délkeleti szél élénkülhet, 15–20 km/h-ig is nőhet. A hőmérséklet délutánra 15–18 °C-ra emelkedik, helyenként kissé meghaladhatja a 18 °C-ot is. Csapadék esélye alacsony marad, leginkább száraz időre számíthatunk.

Este: Az esti órákban a felhőzet ismét nőhet, különösen az északi járásokban, de a légmozgás továbbra sem lesz erős. A hőmérséklet 8–11 °C körül alakul, a nap pedig nyugodt lezárásra készülhet. A csapadék továbbra sem valószínű.

Az országos HungaroMet (Magyar Meteorológiai Szolgálat) veszélyjelzési oldala szerint nincs érvényben meteorológiai riasztás a megye területére.

Holnapi fronthatás: Gyenge meleg

Járások szerinti előrejelzés

Járás Reggel (°C) Délután (°C) Este (°C) Borsodi járás 7 16 9 Gönci járás 6 15 8 Kazincbarcikai járás 7 17 10 Mezőkövesdi járás 6 15 8 Miskolci járás 8 18 10 Sárospataki járás 6 15 8 Szerencsi járás 7 17 9 Ózdi járás 6 16 9

Összegezve holnap tehát egy viszonylag enyhe, többnyire száraz napra lehet számítani a megye területén. A reggeli órákban még hűvösebb idő várható, délután azonban kellemesen melegedhet a levegő, a naposabb időszakok pedig jó lehetőséget adnak a szabadban való tartózkodásra. Este visszafogottabb hangulat várható, a hőmérséklet visszaesik, így érdemes melegebb ruhát is előkészíteni.

Összességében: nem viharos, de változatos, kellemes őszi napra állunk – ideális arra, hogy élvezzük a színeket és a hűvös reggeleket is.

