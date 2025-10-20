Kezdődhet a borongós őszi időszak? Felhők közelednek délnyugatról

Délnyugat, nyugat felől egyre vastagabb fátyol-és rétegfelhőzet érkezik, de ebből még nem alakul ki eső. A délkeleti szél megélénkül. 12 és 17 fok között alakul a hőmérséklet – írta a várható időjárásról a köpönyeg.hu időjárás-előrejelzésében.

Hűvösebbre fordul az idő a héten a köpönyeg.hu időjárás-előrejelzése szerint.

Forrás: köpönyeg.hu

Fronthatás: nincs.

Hőmérsékleti rekordok: minimum: 1967 Csákvár (Fornapuszta), -8.00 °C maximum: 2023 Tiszaalpár, 30.30 °C

A következő 5 nap időjárásáról

5 napos előrejelzés Észak-Magyarország régióra: (10.20. - 10.24.) hétfő 0, 13 változóan felhős kedd 1, 8 szitálás szerda 5, 15 zápor csütörtök 9, 17 változóan felhős péntek 11, 18 zápor

