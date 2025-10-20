4 órája
Kezdődhet a borongós őszi időszak? Felhők közelednek délnyugatról
Egyre sűrűbb felhők érkeznek, a szél is élénkülni kezd. Íme a hétfői időjárás-előrejelzés:
Az időjárás változást jelez, de egyelőre marad a csapadékmentes, enyhe nap.
Fotó: Denes Martonfai
Délnyugat, nyugat felől egyre vastagabb fátyol-és rétegfelhőzet érkezik, de ebből még nem alakul ki eső. A délkeleti szél megélénkül. 12 és 17 fok között alakul a hőmérséklet – írta a várható időjárásról a köpönyeg.hu időjárás-előrejelzésében.
Fronthatás: nincs.
Hőmérsékleti rekordok:
minimum: 1967 Csákvár (Fornapuszta), -8.00 °C
maximum: 2023 Tiszaalpár, 30.30 °C
A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!
A következő 5 nap időjárásáról
5 napos előrejelzés Észak-Magyarország régióra: (10.20. - 10.24.)
hétfő 0, 13 változóan felhős
kedd 1, 8 szitálás
szerda 5, 15 zápor
csütörtök 9, 17 változóan felhős
péntek 11, 18 zápor
További hírek között böngészhet portálunkon.
A barátság jegyében rótták a köröket a miskolci belvárosban - képek, videó
Miskolcról indult, most a világ legjobb pizzamestere - videóval