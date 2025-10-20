október 20., hétfő

4 órája

Kezdődhet a borongós őszi időszak? Felhők közelednek délnyugatról

Egyre sűrűbb felhők érkeznek, a szél is élénkülni kezd. Íme a hétfői időjárás-előrejelzés:

Az időjárás változást jelez, de egyelőre marad a csapadékmentes, enyhe nap.

Fotó: Denes Martonfai

Délnyugat, nyugat felől egyre vastagabb fátyol-és rétegfelhőzet érkezik, de ebből még nem alakul ki eső. A délkeleti szél megélénkül. 12 és 17 fok között alakul a hőmérséklet – írta a várható időjárásról a köpönyeg.hu időjárás-előrejelzésében.

Forrás: köpönyeg.hu

Fronthatás: nincs.

Hőmérsékleti rekordok:

minimum: 1967 Csákvár (Fornapuszta), -8.00 °C

maximum: 2023 Tiszaalpár, 30.30 °C

A következő 5 nap időjárásáról

5 napos előrejelzés Észak-Magyarország régióra: (10.20. - 10.24.)

hétfő  0, 13 változóan felhős

kedd  1, 8 szitálás

szerda  5, 15 zápor

csütörtök  9, 17 változóan felhős

péntek  11, 18 zápor

További hírek között böngészhet portálunkon.

 

