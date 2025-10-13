október 13., hétfő

Ez a hétfő nem lesz a kedvenced – hűvösebb időt hoz vármegyénkbe

Hidegfront érkezik, és felforgatja az időjárást. Íme a hétfői időjárás-előrejelzés:

Ez a hétfő nem lesz a kedvenced – hűvösebb időt hoz vármegyénkbe

Jobb, ha az esernyőt sem hagyjuk otthon ma (A kép illusztráció)

Fotó: MW

Északnyugat felől gyenge hidegfront érkezik, amely hatására erősen megnövekszik a felhőzet, helyenként zápor is előfordulhat. A szél élénk marad. A hőmérséklet 15 és 20 fok között várható – írta a várható időjárásról a köpönyeg.hu időjárás-előrejelzésében.

Esőt hoz a hétfő vármegyénkben a köpönyeg.hu időjárás-előrejelzése szerint.
Esőt hoz a hétfő vármegyénkben a köpönyeg.hu időjárás-előrejelzése szerint.
Forrás: köpönyeg.hu

Fronthatás: nincs.

Hőmérsékleti rekordok:

minimum: 1992 Alcsútdoboz, -6.60 °C

maximum: 1993 Mezőhegyes, 29.10 °C

A következő 5 nap időjárásáról

5 napos előrejelzés Észak-Magyarország régióra:(10.13. - 10.17.)

hétfő  9, 12 zápor

kedd  6, 14 változóan felhős

szerda  4, 13 változóan felhős

csütörtök  3, 14 változóan felhős

péntek  2, 15 változóan felhős

