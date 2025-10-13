Ez a hétfő nem lesz a kedvenced – hűvösebb időt hoz vármegyénkbe

Északnyugat felől gyenge hidegfront érkezik, amely hatására erősen megnövekszik a felhőzet, helyenként zápor is előfordulhat. A szél élénk marad. A hőmérséklet 15 és 20 fok között várható – írta a várható időjárásról a köpönyeg.hu időjárás-előrejelzésében.

Esőt hoz a hétfő vármegyénkben a köpönyeg.hu időjárás-előrejelzése szerint.

Forrás: köpönyeg.hu

Fronthatás: nincs.

Hőmérsékleti rekordok: minimum: 1992 Alcsútdoboz, -6.60 °C maximum: 1993 Mezőhegyes, 29.10 °C

A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

A következő 5 nap időjárásáról

5 napos előrejelzés Észak-Magyarország régióra:(10.13. - 10.17.) hétfő 9, 12 zápor kedd 6, 14 változóan felhős szerda 4, 13 változóan felhős csütörtök 3, 14 változóan felhős péntek 2, 15 változóan felhős

További hírek között böngészhet portálunkon.