1 órája
Ez a hétfő nem lesz a kedvenced – hűvösebb időt hoz vármegyénkbe
Hidegfront érkezik, és felforgatja az időjárást. Íme a hétfői időjárás-előrejelzés:
Jobb, ha az esernyőt sem hagyjuk otthon ma (A kép illusztráció)
Fotó: MW
Északnyugat felől gyenge hidegfront érkezik, amely hatására erősen megnövekszik a felhőzet, helyenként zápor is előfordulhat. A szél élénk marad. A hőmérséklet 15 és 20 fok között várható – írta a várható időjárásról a köpönyeg.hu időjárás-előrejelzésében.
Fronthatás: nincs.
Hőmérsékleti rekordok:
minimum: 1992 Alcsútdoboz, -6.60 °C
maximum: 1993 Mezőhegyes, 29.10 °C
A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!
A következő 5 nap időjárásáról
5 napos előrejelzés Észak-Magyarország régióra:(10.13. - 10.17.)
hétfő 9, 12 zápor
kedd 6, 14 változóan felhős
szerda 4, 13 változóan felhős
csütörtök 3, 14 változóan felhős
péntek 2, 15 változóan felhős
További hírek között böngészhet portálunkon.