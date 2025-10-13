4 órája
Ez a hétfő nem lesz a kedvenced – hűvösebb időt hoz vármegyénkbe
Hidegfront érkezik, és felforgatja az időjárást. Íme a hétfői időjárás-előrejelzés:
Jobb, ha az esernyőt sem hagyjuk otthon ma (A kép illusztráció)
Fotó: MW
Északnyugat felől gyenge hidegfront érkezik, amely hatására erősen megnövekszik a felhőzet, helyenként zápor is előfordulhat. A szél élénk marad. A hőmérséklet 15 és 20 fok között várható – írta a várható időjárásról a köpönyeg.hu időjárás-előrejelzésében.
Fronthatás: nincs.
Hőmérsékleti rekordok:
minimum: 1992 Alcsútdoboz, -6.60 °C
maximum: 1993 Mezőhegyes, 29.10 °C
A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!
A következő 5 nap időjárásáról
5 napos előrejelzés Észak-Magyarország régióra:(10.13. - 10.17.)
hétfő 9, 12 zápor
kedd 6, 14 változóan felhős
szerda 4, 13 változóan felhős
csütörtök 3, 14 változóan felhős
péntek 2, 15 változóan felhős
További hírek között böngészhet portálunkon.
Téged is vár a BMW, ha megfelelsz ennek a három feltételnek