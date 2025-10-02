október 2., csütörtök

Petra névnap

+12
+7
Időjárás-előrejelzés

1 órája

Erős széllel kell számolni csütörtökön

A hét negyedik napján változóan felhős idő várható, estére északkelet felől egyre inkább kitisztul az ég. Íme a csütörtöki időjárás-előrejelzés:

Csapadék csak elszórtan fordulhat elő. Az északkeleti szél sokfelé erős lesz. Reggel -1 és +7 fokot mérhetünk, délután nagyjából 15 fokra melegszik a levegő – írta a várható időjárásról a köpönyeg.hu.

A fotó illusztráció | Forrás: MW

Fronthatás: nincs.

10.02. hőmérsékleti rekordok:
minimum: 1931 Dobogókő, -4.50 °C
maximum: 1919 Túrkeve (Szeleshát), 31.30 °C

A következő 5 nap időjárásáról

5 napos időjárás-előrejelzés Észak-Magyarország régióra (10.02 - 10.06.):
csütörtök: 14, 3, szeles
péntek: 13, 1, szeles
szombat: 15, 3, változóan felhős
vasárnap: 13, 6, zápor
hétfő: 15, 6, változóan felhős

