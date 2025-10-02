Erős széllel kell számolni csütörtökön

Csapadék csak elszórtan fordulhat elő. Az északkeleti szél sokfelé erős lesz. Reggel -1 és +7 fokot mérhetünk, délután nagyjából 15 fokra melegszik a levegő – írta a várható időjárásról a köpönyeg.hu.

A fotó illusztráció | Forrás: MW

Fronthatás: nincs.