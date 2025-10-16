október 16., csütörtök

2 órája

Ködfoltokkal indul a reggel csütörtökön

A legmagasabb hőmérséklet 14–15 fok körül valószínű. Íme a csütörtöki időjárás-előrejelzés:

Csütörtök reggel ködfoltok képződhetnek, melyek feloszlását követően váltakozó felhőzetre, csapadékmentes időre számíthatunk. Esetleg elvétve fordulhat elő zápor – írta a várható időjárásról a köpönyeg.hu.

Fronthatás: nincs.

10.16. hőmérsékleti rekordok:
minimum: 2011 Zabar, -6.80 °C
maximum: 1953 Pécs (Mecsekalji), 29.30 °C

A következő 5 nap időjárásáról

5 napos időjárás-előrejelzés Észak-Magyarország régióra (10.16 - 10.20.):
csütörtök: 15, 5, változóan felhős
péntek: 16, 5, változóan felhős
szombat: 14, 7, szeles
vasárnap: 13, 3, változóan felhős
hétfő: 14, 2, változóan felhős

