Záporok, szél és napsütés

32 perce

Ne hagyd otthon az esernyőt! Szombat zápor, vasárnap napsütés – így alakul a hétvége időjárása

Címkék#hétvége#szél#BorsodbanBorsod-Abaúj-Zemplén vármegye#időjárás-előrejelzés#zápor

A Köpönyeg.hu és más meteorológiai források szerint a szombati nap változékony, a vasárnap pedig derült és napos lesz, miközben a hőmérsékletek enyhe őszi időt jeleznek. Ahogy közeledik a hétvége, érdemes egy pillantást vetni arra, mit mutat az időjárás-előrejelzés Borsodban.

Boon.hu
Forrás: MW

Fotó: Denes Martonfai

Szombaton reggel erősen felhős ég várható, ám északnyugat felől fokozatosan csökken a felhőzet, így a délutáni órákban már egyre több helyen süt majd a nap. Elszórtan előfordulhatnak záporok, ezért az esernyőt nem árt magunkkal vinni, ha kimozdulunk. Az északnyugati szél megerősödik, így az idő kissé szelesnek ígérkezik. A hőmérséklet 12–18 °C között alakul, az időjárás-előrejelzés Borsodban tehát kellemes őszi napot jelez. Meteorológiai szempontból gyenge hidegfront éri el a térséget, így a levegő hőmérséklete némileg csökkenhet a délutáni órákra.

időjárás-előrejelzés Borsodban
Az időjárás-előrejelzés Borsodban kellemes őszi időt jelez itt-ott esővel a hétvégén Fotó: Denes Martonfai / Forrás:  MW

Vasárnap, október 19.: napos, kellemes idő

Vasárnapra derült, napos időt jósolnak a meteorológusok. A szél mérséklődik, így ideális idő lesz egy kirándulásra vagy szabadtéri programokra. A hőmérséklet körülbelül 12 °C körül alakul, az éjszaka hűvös, de fagypont feletti marad.

Az időjárás-előrejelzés Borsodban változó felhőzetet mutat a jövő hét elején

Hétfőn és a hét elején a változóan felhős idő lesz jellemző, csapadék nélkül. Hétfőn 13 °C, kedden 14 °C, szerdán pedig 15 °C körüli maximumokra számíthatunk. Bár a felhőzet változó, az eső valószínűsége minimális, így a hét első napjai viszonylag kellemesek lesznek a szabadban való időtöltéshez.

Hőmérsékleti rekordok október 18-án

Érdekességképpen érdemes megemlíteni a korábbi rekordokat:

  • Minimum hőmérséklet: -8,7 °C (2011, Kakucs és Nyírlugos)
  • Maximum hőmérséklet: 28,8 °C (1953, Csongrád)

Összességében a hétvége Északkelet-Magyarországon kellemes őszi időt hoz: szombaton még előfordulhatnak záporok és szelesebb idő, míg vasárnap a napfényé lesz a főszerep. A hét elején a változó felhőzet mellett enyhe, de már koraőszi hőmérsékletekre számíthatunk.

Forrás: koponyeg.hu

