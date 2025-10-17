Ne hagyd otthon az esernyőt! Szombat zápor, vasárnap napsütés – így alakul a hétvége időjárása

Szombaton reggel erősen felhős ég várható, ám északnyugat felől fokozatosan csökken a felhőzet, így a délutáni órákban már egyre több helyen süt majd a nap. Elszórtan előfordulhatnak záporok, ezért az esernyőt nem árt magunkkal vinni, ha kimozdulunk. Az északnyugati szél megerősödik, így az idő kissé szelesnek ígérkezik. A hőmérséklet 12–18 °C között alakul, az időjárás-előrejelzés Borsodban tehát kellemes őszi napot jelez. Meteorológiai szempontból gyenge hidegfront éri el a térséget, így a levegő hőmérséklete némileg csökkenhet a délutáni órákra.

Az időjárás-előrejelzés Borsodban kellemes őszi időt jelez itt-ott esővel a hétvégén Fotó: Denes Martonfai / Forrás: MW

Vasárnap, október 19.: napos, kellemes idő

Vasárnapra derült, napos időt jósolnak a meteorológusok. A szél mérséklődik, így ideális idő lesz egy kirándulásra vagy szabadtéri programokra. A hőmérséklet körülbelül 12 °C körül alakul, az éjszaka hűvös, de fagypont feletti marad.