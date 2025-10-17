1 órája
Ne hagyd otthon az esernyőt! Szombat zápor, vasárnap napsütés – így alakul a hétvége időjárása
A Köpönyeg.hu és más meteorológiai források szerint a szombati nap változékony, a vasárnap pedig derült és napos lesz, miközben a hőmérsékletek enyhe őszi időt jeleznek. Ahogy közeledik a hétvége, érdemes egy pillantást vetni arra, mit mutat az időjárás-előrejelzés Borsodban.
Forrás: MW
Fotó: Denes Martonfai
Szombaton reggel erősen felhős ég várható, ám északnyugat felől fokozatosan csökken a felhőzet, így a délutáni órákban már egyre több helyen süt majd a nap. Elszórtan előfordulhatnak záporok, ezért az esernyőt nem árt magunkkal vinni, ha kimozdulunk. Az északnyugati szél megerősödik, így az idő kissé szelesnek ígérkezik. A hőmérséklet 12–18 °C között alakul, az időjárás-előrejelzés Borsodban tehát kellemes őszi napot jelez. Meteorológiai szempontból gyenge hidegfront éri el a térséget, így a levegő hőmérséklete némileg csökkenhet a délutáni órákra.
Vasárnap, október 19.: napos, kellemes idő
Vasárnapra derült, napos időt jósolnak a meteorológusok. A szél mérséklődik, így ideális idő lesz egy kirándulásra vagy szabadtéri programokra. A hőmérséklet körülbelül 12 °C körül alakul, az éjszaka hűvös, de fagypont feletti marad.
Az időjárás-előrejelzés Borsodban változó felhőzetet mutat a jövő hét elején
Hétfőn és a hét elején a változóan felhős idő lesz jellemző, csapadék nélkül. Hétfőn 13 °C, kedden 14 °C, szerdán pedig 15 °C körüli maximumokra számíthatunk. Bár a felhőzet változó, az eső valószínűsége minimális, így a hét első napjai viszonylag kellemesek lesznek a szabadban való időtöltéshez.
Hőmérsékleti rekordok október 18-án
Érdekességképpen érdemes megemlíteni a korábbi rekordokat:
- Minimum hőmérséklet: -8,7 °C (2011, Kakucs és Nyírlugos)
- Maximum hőmérséklet: 28,8 °C (1953, Csongrád)
Összességében a hétvége Északkelet-Magyarországon kellemes őszi időt hoz: szombaton még előfordulhatnak záporok és szelesebb idő, míg vasárnap a napfényé lesz a főszerep. A hét elején a változó felhőzet mellett enyhe, de már koraőszi hőmérsékletekre számíthatunk.
Forrás: koponyeg.hu
Még több hír és kihagyhatatlan érdekesség várja a boon.hu portálon.
Nótár Mary elkápráztatta Alsózsolcát – meg is tudjuk mutatni! - fotók, videók
Változás Borsod-Abaúj-Zemplénben: mostantól nem hajthat fel akárki a forgalmas főút egy szakaszára
Táncos diadal Miskolcról: a KÖDMÖN TSE ismét Magyar Bajnok lett!
A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!