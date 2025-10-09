Fújni kezd az északi szél – búcsút inthetünk a kellemes őszi napoknak

Többnyire borongós időre számíthatunk, de csak elszórtan alakulhat ki kisebb zápor. Az északnyugati szél egyre jobban megerősödik. A hőmérséklet csúcsértéke 15–20 fok között alakul – írta a várható időjárásról a köpönyeg.hu időjárás-előrejelzésében.

Októberhez képest meleg időre számíthatunk a köpönyeg.hu időjárás-előrejelzése szerint

Forrás: köpönyeg.hu

Fronthatás: nincs.

Hőmérsékleti rekordok: minimum: 1947 Fügöd (Alsófügöd), -5.80 °C maximum: 1895 Sopron, 29.80 °C

A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

A következő 5 nap időjárásáról

5 napos előrejelzés Észak-Magyarország régióra: (10.09. - 10.13.) csütörtök 18, 6, zápor péntek 18, 8, változóan felhős szombat 18, 9, változóan felhős vasárnap 17, 9, változóan felhős hétfő 16, 8, változóan felhős

További hírek között böngészhet portálunkon.