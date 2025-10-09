október 9., csütörtök

3 órája

Fújni kezd az északi szél – búcsút inthetünk a kellemes őszi napoknak

Borongós, szeles idő közeleg. Íme a szerdai időjárás-előrejelzés:

Akár ilyen napsütésre is számíthatunk a szél mellett csütörtökön.

Fotó: Barczi János

Többnyire borongós időre számíthatunk, de csak elszórtan alakulhat ki kisebb zápor. Az északnyugati szél egyre jobban megerősödik. A hőmérséklet csúcsértéke 15–20 fok között alakul – írta a várható időjárásról a köpönyeg.hu időjárás-előrejelzésében.

Forrás: köpönyeg.hu

Fronthatás: nincs.

Hőmérsékleti rekordok:

minimum: 1947 Fügöd (Alsófügöd), -5.80 °C

maximum: 1895 Sopron, 29.80 °C

A következő 5 nap időjárásáról

5 napos előrejelzés Észak-Magyarország régióra: (10.09. - 10.13.)

csütörtök 18, 6, zápor

péntek 18, 8, változóan felhős

szombat 18, 9, változóan felhős

vasárnap 17, 9, változóan felhős

hétfő 16, 8, változóan felhős

