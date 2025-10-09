3 órája
Fújni kezd az északi szél – búcsút inthetünk a kellemes őszi napoknak
Borongós, szeles idő közeleg. Íme a szerdai időjárás-előrejelzés:
Akár ilyen napsütésre is számíthatunk a szél mellett csütörtökön.
Fotó: Barczi János
Többnyire borongós időre számíthatunk, de csak elszórtan alakulhat ki kisebb zápor. Az északnyugati szél egyre jobban megerősödik. A hőmérséklet csúcsértéke 15–20 fok között alakul – írta a várható időjárásról a köpönyeg.hu időjárás-előrejelzésében.
Fronthatás: nincs.
Hőmérsékleti rekordok:
minimum: 1947 Fügöd (Alsófügöd), -5.80 °C
maximum: 1895 Sopron, 29.80 °C
A következő 5 nap időjárásáról
5 napos előrejelzés Észak-Magyarország régióra: (10.09. - 10.13.)
csütörtök 18, 6, zápor
péntek 18, 8, változóan felhős
szombat 18, 9, változóan felhős
vasárnap 17, 9, változóan felhős
hétfő 16, 8, változóan felhős
