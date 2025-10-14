október 14., kedd

Őszi béke egy kis csavarral: ilyen lesz az időjárás a következő napokban Borsodban

Címkék#előrejelzés#fronthatás#őszi idő#őszi időjárás

Számottevő fronthatás nem várható, a levegő mérsékelten melegszik, hajnalonként azonban továbbra is hűvös, helyenként ködös lehet az idő. A következő napokban csendes, jellemzően napos-gomolyfelhős lesz az időjárás Borsodban.

Szerdán alapvetően kellemes őszi időre számíthatunk a térségben. A napsütést legfeljebb gomolyfelhők zavarhatják, északon és északnyugaton helyenként kisebb eső, zápor is előfordulhat. A légmozgás gyenge marad, komoly szélre nem kell készülni. Hajnalban pára- és ködfoltok képződhetnek, különösen a völgyekben és fagyzugos területeken. Reggel néhol gyenge fagy is előfordulhat, délutánra viszont 12–17 fokig emelkedik a hőmérséklet, így az időjárás Borsodban alapvetően kellemesnek ígérkezik.

kellemes őszi időjárás borsodban
Az időjárás Borsodban kellemes és igazán szélsőségek nélküli lesz a következő napokban Forrás:  MW

Csütörtökön sem várható jelentős változás. A kora reggeli órákban ismét párás, helyenként ködös lehet az idő, majd napközben napos-gomolyfelhős időszakok váltják egymást. Északon és északnyugaton néhol gyenge zápor előfordulhat, a délnyugatira forduló szél csak északkeleten élénkülhet meg rövid időre. A délutáni csúcshőmérséklet 13 és 18 fok között alakul.

Az időjárás Borsodban most kíméli a frontérzékenyeket

Az időjárás a következő napokban nem terheli meg a szervezetet: számottevő fronthatás nem érvényesül, a frontérzékenyek többsége javulást tapasztalhat. Jelentősebb egészségügyi panaszt okozó tényezőre nem kell számítani, a melegedés és a stabil légköri viszonyok kedveznek a közérzetnek.

Forrás: koponyeg.hu

 

