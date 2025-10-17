1 órája
Szürkül az ég, de nem dől össze a világ pénteken
Valami változik az égen – nem drámaian, de épp annyira, hogy megérezzük az ősz hangulatát.
Őszi időjárás a hétvégén lehűléssel
Forrás: MW
Fotó: Fotó: Takács József
Északon és délen is megnövekszik a felhőzet, de csupán helyenként fordulhat elő gyenge eső. A legmagasabb hőmérséklet 16–17 fok körül alakul. Estére az északnyugati szél többfelé élénkebbé válik - olvasható a köpönyeg.hu oldalán.
Hőmérsékleti rekordok:
minimum: 2011 Vásárosnamény, -8.10 °C
maximum: 1953 Pécs (Mecsekalji), 29.30 °C
5 napos időjárás-előrejelzés Észak-Magyarország régióra:
(10.17. - 10.21.)
Péntek: 5,16 változóan felhős
Szombat: 8,16 zápor
Vasárnap: 1,12 változóan felhős
Hétfő: 0, 13 változóan felhős
Kedd: 5, 13 változóan felhős
A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!
Csúcsra jár az aszfalttangó, rá sem ismerni a 37-esre – fotókon és videón, mire készülj most!
Hú, mi lett egy sima igazoltatásból Szikszón… mindenki tudta a kocsiban, hogy itt óriási baj lesz