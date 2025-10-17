október 17., péntek

Időjárás

1 órája

Szürkül az ég, de nem dől össze a világ pénteken

Valami változik az égen – nem drámaian, de épp annyira, hogy megérezzük az ősz hangulatát.

Szürkül az ég, de nem dől össze a világ pénteken

Őszi időjárás a hétvégén lehűléssel

Forrás: MW

Fotó: Fotó: Takács József

Északon és délen is megnövekszik a felhőzet, de csupán helyenként fordulhat elő gyenge eső. A legmagasabb hőmérséklet 16–17 fok körül alakul. Estére az északnyugati szél többfelé élénkebbé válik - olvasható a köpönyeg.hu oldalán.

Hőmérsékleti rekordok:

minimum: 2011 Vásárosnamény, -8.10 °C

maximum: 1953 Pécs (Mecsekalji), 29.30 °C

5 napos időjárás-előrejelzés Észak-Magyarország régióra:

(10.17. - 10.21.)

Péntek: 5,16 változóan felhős

Szombat: 8,16 zápor

Vasárnap: 1,12 változóan felhős

Hétfő: 0, 13 változóan felhős

Kedd: 5, 13 változóan felhős

időjárás
Hétvégére ideér a lehűlés
Forrás: MetNet

