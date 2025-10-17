Szürkül az ég, de nem dől össze a világ pénteken

Északon és délen is megnövekszik a felhőzet, de csupán helyenként fordulhat elő gyenge eső. A legmagasabb hőmérséklet 16–17 fok körül alakul. Estére az északnyugati szél többfelé élénkebbé válik - olvasható a köpönyeg.hu oldalán.

Hőmérsékleti rekordok: minimum: 2011 Vásárosnamény, -8.10 °C maximum: 1953 Pécs (Mecsekalji), 29.30 °C

5 napos időjárás-előrejelzés Észak-Magyarország régióra: (10.17. - 10.21.) Péntek: 5,16 változóan felhős Szombat: 8,16 zápor Vasárnap: 1,12 változóan felhős Hétfő: 0, 13 változóan felhős Kedd: 5, 13 változóan felhős

Hétvégére ideér a lehűlés

Forrás: MetNet

A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!