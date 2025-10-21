Olyan lesz a holnap Borsodban, mint egy halk mondat az ősz közepén

Szerdán Borsodban az időjárás igazi őszi arcát mutatja. A reggeli hűvös és ködös kezdet után derűsebb, enyhébb délutánra számíthatunk. Az esti lehűlés azonban gyorsan emlékeztet majd arra, hogy a kabátot még ne tegyük el. Nyugodt, kellemesen változékony nap ígérkezik, pont olyan, amilyet október közepén szeretünk.

Az időjárás igazi őszi arcát mutatja szerdán Borsodban

Forrás: MW

Magyarország felé szerdán szárazabb levegő érkezik, így többfelé felszakadozik a felhőzet, és hosszabb-rövidebb időre a nap is kisüt. Az ország nyugati és északi részein azonban még lehetnek felhősebb szakaszok, gyenge záporokkal. A déli-délnyugati szél több helyen megélénkül, sőt, a Dunántúlon és a hegyvidéki területeken erős lökések is előfordulhatnak. A hőmérséklet napközben 16 és 21 Celsius fok között alakul, ez tipikus, enyhébb őszi időt ígér.

Időjárás Borsod-Abaúj-Zemplénben: réteges öltözet ajánlott

Borsodban borongósan indul a nap, több helyen pára, köd nehezíti a közlekedést. A hőmérséklet 4–7 fok között alakul, a hegyvidékeken akár 2–3 fokra is lehűlhet a levegő. A szél még gyenge marad, de délelőttől lassan éledezni kezd.

Délután a felhők fokozatosan felszakadoznak, többfelé kisüt a nap. A hőmérséklet 14–17 fok közé emelkedik, de a napsütés ellenére kissé hűvös érzetet ad majd a délies szél, amely időnként élénk lökésekkel jelentkezhet. Csapadék nem valószínű, így a délután kedvez a szabadtéri programoknak.

Este ismét felhősebbé válik az ég, a hőmérséklet 6–9 fok közé csökken. A szél csendesedik, de a Sajó-völgyben és az Aggteleki-karszt környékén még előfordulhat enyhe légmozgás. Köd- és párafoltokra ismét számítani kell az éjszaka folyamán.

Riasztás nem lesz

A HungaroMet friss adatai szerint nincs érvényben riasztás Borsod-Abaúj-Zemplén területére. A meteorológusok szerint ugyanakkor az esti lehűlés miatt a ködös területeken gyengébb látási viszonyokra érdemes felkészülni.

Járások szerinti előrejelzés

Miskolci járás reggel: 6°C délután: 16°C este: 8°C Ózdi járás reggel:4°C délután: 15°C este: 7°C Szerencsi járás reggel: 5°C délután: 16°C este: 8°C Mezőkövesdi járás reggel: 5°C délután: 15°C este: 7°C Sárospataki járás reggel: 4°C délután: 14°C este: 7°C Gönci járás reggel: 3°C délután: 13°C este: 6°C Tiszaújvárosi járás reggel: 6°C délután: 17°C este: 9°C

A legfrissebb hírekért kövessen minket a Boon.hu Google News oldalán is!