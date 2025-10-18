1 órája
Hétvégén előbújik a nap
Kicsi felhő, kicsi napsütés. Ez jellemzi az előttünk álló hétvége időjárását.
Előbújik a nap a hétvégén
Forrás: A fotó illusztráció
Szombaton eleinte erősen felhős lesz az ég, majd északnyugat felől csökken a felhőzet, és egyre több helyen kisüt a nap. Elszórtan alakulnak ki záporok. Az északnyugati szél megerősödik. 12 és 18 fok között alakul a hőmérséklet - olvasható a köpönyeg.hu oldalán.
Gyenge hidegfronti hatásra számíthatnak az arra érzékenyek!
A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!
Hőmérsékleti rekordok:
minimum: 2011 Kakucs, -8.70 °C minimum: 2011 Nyírlugos, -8.70 °C
maximum: 1953 Csongrád, 28.80 °C
5 napos időjárás-előrejelzés Észak-Magyarország régióra:
(10.18. - 10.22.)
Szombat: 8, 16 zápor
Vasárnap: 1, 12 derült
Hétfő: 0, 13 változóan felhős
Kedd: 2, 14 változóan felhős
Szerda: 6, 15 változóan felhős
Őszi béke egy kis csavarral: ilyen lesz az időjárás a következő napokban Borsodban