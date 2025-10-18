Hétvégén előbújik a nap

Szombaton eleinte erősen felhős lesz az ég, majd északnyugat felől csökken a felhőzet, és egyre több helyen kisüt a nap. Elszórtan alakulnak ki záporok. Az északnyugati szél megerősödik. 12 és 18 fok között alakul a hőmérséklet - olvasható a köpönyeg.hu oldalán.

Gyenge hidegfronti hatásra számíthatnak az arra érzékenyek!

Hőmérsékleti rekordok: minimum: 2011 Kakucs, -8.70 °C minimum: 2011 Nyírlugos, -8.70 °C maximum: 1953 Csongrád, 28.80 °C