Hétvégén előbújik a nap

Kicsi felhő, kicsi napsütés. Ez jellemzi az előttünk álló hétvége időjárását.

 Szombaton eleinte erősen felhős lesz az ég, majd északnyugat felől csökken a felhőzet, és egyre több helyen kisüt a nap. Elszórtan alakulnak ki záporok. Az északnyugati szél megerősödik. 12 és 18 fok között alakul a hőmérséklet - olvasható a köpönyeg.hu oldalán.

Gyenge hidegfronti hatásra számíthatnak az arra érzékenyek!

Hőmérsékleti rekordok:

minimum: 2011 Kakucs, -8.70 °C minimum: 2011 Nyírlugos, -8.70 °C

maximum: 1953 Csongrád, 28.80 °C

5 napos időjárás-előrejelzés Észak-Magyarország régióra:

(10.18. - 10.22.)

Szombat: 8, 16 zápor

Vasárnap: 1, 12 derült

Hétfő: 0, 13 változóan felhős

Kedd: 2, 14 változóan felhős

Szerda: 6, 15 változóan felhős


 

 

 


 


 

 

