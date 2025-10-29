A napsütés mellett szeles reggelre készüljenek Borsod–Abaúj–Zemplénben

Az egész országban mérsékelten hűvös reggelre számíthatunk, hajnalban sokfelé 5–10 °C körül alakul a hőmérséklet. Napközben változóan felhős idő várható, a legtöbb napsütés az ország középső és keleti részein lehet. Csapadék nagyobb eséllyel nyugaton fordulhat elő, míg kelet felé haladva fokozatosan csökken a csapadék-valószínűség. A szél országszerte megerősödik: főként az északi–északnyugati irányból élénk, helyenként erős lökések is előfordulhatnak. A délutáni maximumok többnyire 13–18 °C körül alakulnak.

Változékony lesz a holnapi időjárás (a fotó illusztráció)

Ilyen lesz a holnapi időjárás Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében

Reggel

A nyugati határ közelében hidegebb reggelre számíthatunk: a hőmérséklet 6–8 °C körül alakul. A felhőzet kezdetben közepesen vastag lehet, helyenként derült időszakokkal. A szél délnyugat–északnyugati irányból élénk-erős lesz, lökésekkel. Csapadék nem valószínű.

Délután

Napközben 12–15 °C köré emelkedik a hőmérséklet, viszont a délután felé – ahogy az északias légmozgás erősödik – hűvösebbre számíthatunk. A felhőzet időnként növekszik, de a magasabb hegyvidéki részeken is inkább csak fátyol- vagy gomolyfelhőkre van kilátás. A szél továbbra is élénk marad, különösen a havasabb, hegyekkel tarkított térségekben.

Este

Estefelé a hőmérséklet 8–10 °C köré csökken, a felhőzet vastagodhat és az északnyugati szél is fokozottan érezhető lesz. Csapadék továbbra sem jelezhető megbízhatóan.

Aktuális riasztások

A HungaroMet riasztás-térképe alapján jelenleg nem találtunk olyan érvényben lévő figyelmeztetést, amely kifejezetten a vármegyére vonatkozna. A riasztásokkal kapcsolatban a helyzet tehát „normál” besorolásúnak tekinthető (nincs aktív figyelmeztetés).

Járások szerinti becsült hőmérsékletek

Járás Reggel (°C) Délután (°C) Este (°C) Miskolci 6 18 11 Kazincbarcikai 6 18 11 Mezőkövesdi 5 17 10 Szerencsi 6 19 11 Ózdi 5 17 10 Sárospataki 6 18 11 Tokaji 5 17 10

Összegezve holnap a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében egy nyugodt, enyhe, kilábalós napra számíthatunk: a reggeli hűvösség után napközben a napsütés kerül előtérbe, melegedéssel 17–19 °C körüli délutáni csúccsal. Bár felhők is érkeznek nyugat felől, és a dél–délnyugati szél végig élénk marad, a komolyabb csapadék esélye minimális. Az esti órákra hűvösödik, érdemes lehet a vállkendőt elővenni. A nap hangulata inkább „kora őszi tavaszias” lesz: várhatóan könnyebb ruhában is jól érezhetjük magunkat, de a szélviszonyokat ne becsüljük alá.

