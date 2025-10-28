október 28., kedd

Időjárás-előrejelzés

51 perce

Esőtől napos felhőkön át: fordulatos napra készülhetünk Borsod-Abaúj-Zemplénben

Október 29-én a Borsod‑Abaúj‑Zemplén vármegye lakói egy igazán eseménydús napra számíthatnak: a reggeli párásságtól a délutáni melegedésen át az esti hűvösig – de mikor érdemes esernyőt vagy pulóvert választani? Részletekben mutatjuk.

Az ország több részén jelenleg is változékony a légkör: a nappali hőmérsékletek általánosan 14–20 °C körül alakulnak, északi vidékeken kissé alacsonyabb értékekkel. A felhőzet váltakozik, délután többfelé kialakulhatnak gomoly- vagy alacsony felhők, helyenként kisebb csapadékra is számítani lehet. A szél a legtöbb helyen mérsékelt marad, de élénkülhet bizonyos térségekben.

Fordulatos lesz a holnapi időjárás.
Párásság, melegedés, de hűvös is lesz a holnapi időjárás során (a fotó illusztráció)
Fotó: Cseh Gábor / Forrás: MW

Az időjárási modellkép szerint frontális hatás még nem éri el mindenütt az országot, így inkább átmeneti változásokra készülhetünk.

Ilyen lesz a holnapi időjárás Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében

Reggel

A kezdeti órákban a megye nagy részén párás, helyenként ködös lehet a levegő, különösen a völgyekben. A hőmérséklet 3–6 °C körül indulhat. Az égbolt kezdetben erősebben felhős lehet, felhőrétegek és alacsony gomolyfelhők váltakozhatnak, csapadék reggel nem valószínű. A szél északnyugati irányból élénk lehet, lökések formájában 30 km/h-t is elérhet.

Délután

Délutánra számottevő melegedés várható: a maximum-hőmérséklet várhatóan 14–18 °C közé emelkedik, a napsütésesebb zónákban akár 17–18 °C is lehet. Az égbolt váltottan felhős-napos lesz: naposabb időszakok és felhősebb periódusok is előfordulhatnak. Csapadék továbbra sem jellemző, de a magasabb, dombvidéki térségekben egy-két futó zápor nem zárható ki. A szél délután is élénk maradhat, különösen a dombvidéki átmeneteknél, lökésekkel akár 35-40 km/h-val.

Este

Estére lehűlés kezdődik: a hőmérséklet várhatóan 7–10 °C köré csökken. Az égbolt továbbra is lehet váltottan felhős-részben derült, csapadék továbbra sem várható. A szél mérséklődik, ám a hidegebb levegő miatt már érdemes felkészülni arra, hogy hűvösebb lesz az esti órákban.

Aktuális riasztások

A HungaroMet Zrt. honlapján nem találtunk konkrét, érvényben lévő figyelmeztető riasztást a megye teljes területére vonatkozóan a következő napra. Jelen állás szerint nincs aktív meteorológiai riasztás Borsod-Abaúj-Zemplénben. (Amennyiben a helyzet változik, a lakosságot időben tájékoztatják.)

Járások szerint

JárásReggel (°C)Délután (°C)Este (°C)
Miskolci4168
Kazincbarcikai3157
Sárospataki5179
Szikszói4168
Mezőkövesdi3178
Edelényi5159
Putnoki3167
Ózdi4158

Összegezve holnap egy olyan nap vár a megye lakóira, amelyben a reggeli hűvös, párás kezdet után délután akár igazi „kellemessé” is válhat az idő, majd az esti hűvösben újra érezhetően visszaesik a hőmérséklet. A nap nagy részében csapadék nélkül, váltott felhőzet mellett mozoghatunk, élénkebb széllel kísérve. Egészen nyugodt, de nem unalmas napra készülhetünk – ideális lehet egy séta az őszi napsütésben, de esti kijáráshoz már zsebre való kabát sem árt.

