Ködfoltokból napsütésbe – várható fordulat vasárnap a környéken
A következő napra a Borsod-Abaúj‑Zemplén vármegye térségében is fordulatos idő várható: reggeli párássággal indul, de délutánra fényesedhet az ég, igaz, nem kizárt egy-két frissítő légmozgás sem. Részletes előrejelzésünk következik.
Október 27-én, hétfőn az ország nagy részén változó felhőzet várható, többfelé szakadozhat fel az ég, napos időszakokkal is. A HungaroMet Zrt. adatai szerint eső csak elszórtan fordulhat elő. A nappali maximum hőmérséklet többnyire 14–20 °C körül alakul, az északi régiókban ennél alacsonyabb lehet az érték. A szél mérsékelt marad, néhol élénk lehet.
Ilyen lesz a holnapi időjárás Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében
Reggel
Hajnalban párás, helyenként ködös lehet a légkör, különösen a völgyeket és a medencés területeket érintve. A hőmérséklet várhatóan 4–7 °C között alakul. A felhőzet kezdetben közepesen változó, a napsütés még visszafogott. A szél gyenge-mérsékelt marad.
Délután
A délutáni órákban melegedés kezdődik: a hőmérséklet elérheti a 15–18 °C-ot. Az égbolt váltottan felhős és napos lesz: a déli órákban akár hevesebb napsütés is lehet, majd délután újra több felhő jelenhet meg. Csapadék kevesebb eséllyel fordul elő, de a hegyvidéki átmeneteknél egy-két futó zápor nem kizárt. A szél már élénkebbé válhat, főként a hegyoldalakon, lökések előfordulhatnak.
Este
Estefelé a hőmérséklet fokozatosan 8–10 °C köré csökken. Az égbolt részben felhős maradhat, de időnként ködfoltok is kialakulhatnak. A légmozgás élénk maradhat a magasabban fekvő területeken, azonban fokozatosan csillapodik.
Aktuális riasztások
Az országos veszélyjelzések között a HungaroMet Zrt. oldalán jelenleg nincs érvényben riasztás ezekre a térségekre.
Járások szerinti becsült hőmérsékletek
|Járás
|Reggel
|Délután
|Este
|Miskolci
|5 °C
|17 °C
|9 °C
|Szerencsi
|4 °C
|16 °C
|8 °C
|Encs-i
|4 °C
|15 °C
|8 °C
|Ózdi
|5 °C
|16 °C
|9 °C
|Mezőkövesdi
|5 °C
|17 °C
|9 °C
|Sárospataki
|4 °C
|15 °C
|8 °C
|Gönci
|4 °C
|15 °C
|8 °C
|Sátoraljaújhelyi
|4 °C
|14 °C
|7 °C
Összegezve az időjárás holnap egy nyugodtabb, ugyanakkor dinamikusabb napra számíthatunk a megyében: reggel párás, ködös lehet a hangulat, délután viszont a napsütés dominálhat, miközben a szél élénkebbé válhat. Este hűvösebb, nyugodtabb idő jöhet. Összességében többnyire őszi-tavaszias hangulat lesz jellemző – érdemes rétegesen öltözködni és figyelni az esti hőmérséklet-csökkenést.
