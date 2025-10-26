Ködfoltokból napsütésbe – várható fordulat vasárnap a környéken

Október 27-én, hétfőn az ország nagy részén változó felhőzet várható, többfelé szakadozhat fel az ég, napos időszakokkal is. A HungaroMet Zrt. adatai szerint eső csak elszórtan fordulhat elő. A nappali maximum hőmérséklet többnyire 14–20 °C körül alakul, az északi régiókban ennél alacsonyabb lehet az érték. A szél mérsékelt marad, néhol élénk lehet.

Fordulatos lesz a holnapi időjárás Borsodban

Ilyen lesz a holnapi időjárás Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében

Reggel

Hajnalban párás, helyenként ködös lehet a légkör, különösen a völgyeket és a medencés területeket érintve. A hőmérséklet várhatóan 4–7 °C között alakul. A felhőzet kezdetben közepesen változó, a napsütés még visszafogott. A szél gyenge-mérsékelt marad.

Délután

A délutáni órákban melegedés kezdődik: a hőmérséklet elérheti a 15–18 °C-ot. Az égbolt váltottan felhős és napos lesz: a déli órákban akár hevesebb napsütés is lehet, majd délután újra több felhő jelenhet meg. Csapadék kevesebb eséllyel fordul elő, de a hegyvidéki átmeneteknél egy-két futó zápor nem kizárt. A szél már élénkebbé válhat, főként a hegyoldalakon, lökések előfordulhatnak.

Este

Estefelé a hőmérséklet fokozatosan 8–10 °C köré csökken. Az égbolt részben felhős maradhat, de időnként ködfoltok is kialakulhatnak. A légmozgás élénk maradhat a magasabban fekvő területeken, azonban fokozatosan csillapodik.

Aktuális riasztások

Az országos veszélyjelzések között a HungaroMet Zrt. oldalán jelenleg nincs érvényben riasztás ezekre a térségekre.

Járások szerinti becsült hőmérsékletek

Járás Reggel Délután Este Miskolci 5 °C 17 °C 9 °C Szerencsi 4 °C 16 °C 8 °C Encs-i 4 °C 15 °C 8 °C Ózdi 5 °C 16 °C 9 °C Mezőkövesdi 5 °C 17 °C 9 °C Sárospataki 4 °C 15 °C 8 °C Gönci 4 °C 15 °C 8 °C Sátoraljaújhelyi 4 °C 14 °C 7 °C

Összegezve az időjárás holnap egy nyugodtabb, ugyanakkor dinamikusabb napra számíthatunk a megyében: reggel párás, ködös lehet a hangulat, délután viszont a napsütés dominálhat, miközben a szél élénkebbé válhat. Este hűvösebb, nyugodtabb idő jöhet. Összességében többnyire őszi-tavaszias hangulat lesz jellemző – érdemes rétegesen öltözködni és figyelni az esti hőmérséklet-csökkenést.

