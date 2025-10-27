Már hozza is La Niña az igazi telet – kiderült, mikortól tombolhat a hó!

A NOAA előrejelzése szerint a La Niña egész ősszel és télen érvényesül, de a tél végére gyengülhet, átmenetet teremtve a tavaszi semleges időszakba. Bár a jelenség Észak-Amerikára gyakorolt hatása a legerősebb, kontinensünk időjárása is részben reagál az anomáliákra – írja a Severe Weather Europe.

Mit mondanak a modellek a havazás mennyiségéről?

Az ECMWF előrejelzése szerint decemberben átlag alatti havazás várható, kivéve az északi területeket, januárra és februárra azonban nő a havazás esélye. Az UKMO modell is hasonló képet mutat: a tél első hónapjaiban kevesebb hó, de decembertől februárig összességében átlag feletti hó várható Európában.

A jelenlegi modellek szerint decemberben nem fogunk sok havat látni, és könnyen lehet, hogy idén sem lesz fehér karácsonyunk. Januárban és februárban azonban megnő a hevesebb havazás lehetősége. 2026 elején mindkét hónap elég sok havazást hoz Európa nagy részén.

Dr. Rázsi András meteorológus kérdésünkre megerősítette, hogy a La Niña tényeleges befolyásoló tényező és az átlagosnál szárazabb és enyhébb hideg évszakot szokása előjelezni, de a szakember rögtön hozzátette, hogy az előrejelzés hosszútávra ettől sokkal komplexebb folyamat, így nem is szívesen bocsátkozna ettől több részletbe.

Az északkeleti régióban dolgozó Rázsi ugyanakkor annyit elmondott, hogy az idei tél nagyobb valószínűséggel lesz enyhébb és szárazabb, mint az ilyenkor szokásos átlag, de kihangsúlyozta, hogy itt valószínűségekről lehet csak szó szemben a rövid távú előrejelzéssel, ami 95 százalékos bizonyosságal megmutatja, hogy szerdától enyhülés és tavaszias időjárás jellemzi majd térségünket.

