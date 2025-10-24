Borsodban is bekeményít az időjárás – 80 km/órás szél tarolhat végig a megyén

Elsőfokú, citromsárga riasztást adott ki az erős szél veszélye miatt a HungaroMet. Az érintett területeken a széllökések sebessége meghaladhatja a 70 kilométer/órát is. Amennyiben a HungaroMet visszavonja az ország területéről az elsőfokú riasztást, vagy másodfokú riasztást ad ki, arról újabb közleményben számolunk be. A riasztások által érintett területeket, járásokat az alábbi hivatkozáson elérhető, folyamatosan frissülő térképen követhetik nyomon - tette közzé a katasztrófavédelem.

Komoly károkat okozott a szél az utóbbi időben, most is jobb felkészülni lelkiekben, mi várhat ránk. Figyelmeztető előrejelzés van érvényben erős széllökések miatt.

(A kép illusztráció)

Fotó: MW, Sipeki Péter

Figyelmeztető előrejelzés Magyarország területére 2025.10.24. péntek éjfélig

A kora reggeli óráktól nagy területen viharossá fokozódik az északnyugati szél, hozzávetőlegesen a Mosonmagyaróvár-Veszprém-Szeged vonaltól északra a legerősebb lökések elérik, meghaladhatják a 70, a magasabban fekvő területeken és a keleti országrészben néhol a 80 km/h-t.

Erős széllökésekre lehet számítani vármegyénkben is

Forrás: met.hu

Délután délnyugaton kis eséllyel néhol kialakulhat zivatar jégdara kíséretében - írja a HungaroMet.

A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!