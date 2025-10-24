2 órája
Borsodban is bekeményít az időjárás – 80 km/órás szél tarolhat végig a megyén
A HungaroMet elsőfokú, citromsárga riasztást adott ki az erős szél miatt. Az érintett térségekben a széllökések elérhetik, sőt helyenként meg is haladhatják a 70 km/órás sebességet. A figyelmeztető előrejelzés péntek éjfélig marad érvényben.
Elsőfokú, citromsárga riasztást adott ki az erős szél veszélye miatt a HungaroMet. Az érintett területeken a széllökések sebessége meghaladhatja a 70 kilométer/órát is. Amennyiben a HungaroMet visszavonja az ország területéről az elsőfokú riasztást, vagy másodfokú riasztást ad ki, arról újabb közleményben számolunk be. A riasztások által érintett területeket, járásokat az alábbi hivatkozáson elérhető, folyamatosan frissülő térképen követhetik nyomon - tette közzé a katasztrófavédelem.
Figyelmeztető előrejelzés Magyarország területére 2025.10.24. péntek éjfélig
A kora reggeli óráktól nagy területen viharossá fokozódik az északnyugati szél, hozzávetőlegesen a Mosonmagyaróvár-Veszprém-Szeged vonaltól északra a legerősebb lökések elérik, meghaladhatják a 70, a magasabban fekvő területeken és a keleti országrészben néhol a 80 km/h-t.
Délután délnyugaton kis eséllyel néhol kialakulhat zivatar jégdara kíséretében - írja a HungaroMet.
