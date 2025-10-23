Olyan szél jöhet, hogy még a hajat is lefújja rólad – elsőfokú riasztást adott ki a HungaroMet!

október 23., csütörtök

Elsőfokú, citromsárga riasztást adott ki az erős szél veszélye miatt a HungaroMet. Az érintett területeken a széllökések sebessége meghaladhatja a 70 kilométer/órát is. A figyelmeztető előrejelzés péntek éjfélig van érvényben.

Elsőfokú, citromsárga riasztást adott ki az erős szél veszélye miatt a HungaroMet. Az érintett területeken a széllökések sebessége meghaladhatja a 70 kilométer/órát is. Amennyiben a HungaroMet visszavonja az ország területéről az elsőfokú riasztást, vagy másodfokú riasztást ad ki, arról újabb közleményben számolunk be. A riasztások által érintett területeket, járásokat az alábbi hivatkozáson elérhető, folyamatosan frissülő térképen követhetik nyomon - tette közzé a katasztrófavédelem.

Erős széllökések miatt adtak ki figyelmeztető előrejelzést
Az utóbbi időben komoly károkat okoztak a viharok vármegyénkben. Erős széllökések miatt adtak ki figyelmeztető előrejelzést.
(A kép illusztráció) Fotó: Takács József

Figyelmeztető előrejelzés Magyarország területére 2025.10.24 péntek éjfélig

Szél:

Ma déltől, délutánig a Dunántúl északnyugati részein néhol viharos (60-75 km/h, Sopron térségében akár 80 km/h) lökések kísérhetik a délnyugati szelet. Pénteken reggeltől, délutánig az ország északkeleti felében gyakrabban fordulhatnak elő viharos (60-80 km/h) széllökések északnyugati irányból.

Frontátvonulás:

Az esti óráktól északnyugat, nyugat felől egy gyors mozgású hidegfront érkezik, amely az éjféli órákra eléri a középső, péntek reggelre a keleti országrészt. A front környezetében :

  •  elszórtan valószínű zivatarok kialakulása, este elsősorban északnyugaton, nyugaton, kis valószínűséggel az északi részeken, majd a front vonulásával éjszaka nagyobb eséllyel az ország déli felében.
  • átmenetileg nagy területen viharossá fokozódhat az északnyugati szél (60-80 km/h, 75 km/h feletti széllökés általában az ország déli felében valószínűbb), a Dunántúl délnyugati, déli részein egy-egy átmeneti ~ 85-90 km/h-s széllökés sem zárható ki.
  • felhőszakadás-szerű intenzítású csapadék is előfordulhat, péntek reggelig elsősorban a Dunántúlon és részben északon fordulhat elő területi átlagban 20 mm feletti, északnyugaton akár 30 mm feletti, lokálisan akár 40-50 mm-t elérő csapadék. 20 mm feletti lokális csapadék néhol az ország más részein is kialakulhat.

Zivatar:

Péntek délután délnyugaton néhol kialakulhat zivatar jégdara kíséretében.

- írja a Hungaromet.


