Nem a szemed fog káprázni vasárnap reggel, ha meglátod a hőmérő higanyszálát!
A hét utolsó napján a napos ég és a tiszta levegő uralja a tájat, bár reggelre érdemes felkészülni a fagyra.
Vasárnap azért kisüt a nap
Vasárnap derült, napos időre készülhetünk, legfeljebb délután jelennek meg fátyolfelhők az égen. Csapadék nem várható. A reggel kifejezetten hideg lesz, helyenként fagy is előfordulhat. Napközben mindössze 9–15 fokig emelkedik a hőmérséklet - olvasható a köpönyeg.hu oldalán.
Orvosmeteorológia:
Az időjárás a hidegfrontra érzékenyeket terheli meg különösképpen. Legáltalánosabb panaszként fejfájás, migrén jelentkezhet. A reflexidő megnyúlhat, a cselekvési reakció késhet, emiatt a közlekedésben résztvevőktől fokozott figyelem szükséges.
Hőmérsékleti rekordok:
minimum: 2006 Zabar, -7.40 °C
maximum: 1961 Berettyóújfalu, 27.60 °C
5 napos időjárás-előrejelzés Észak-Magyarország régióra:
(10.19. - 10.23.)
Vasárnap: 0, 12 változóan felhős
Hétfő: 0, 13 változóan felhős
Kedd: 4, 12 változóan felhős
Szerda: 7, 12 eső
Csütörtök: 7, 16 köd
