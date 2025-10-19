Nem a szemed fog káprázni vasárnap reggel, ha meglátod a hőmérő higanyszálát!

Vasárnap derült, napos időre készülhetünk, legfeljebb délután jelennek meg fátyolfelhők az égen. Csapadék nem várható. A reggel kifejezetten hideg lesz, helyenként fagy is előfordulhat. Napközben mindössze 9–15 fokig emelkedik a hőmérséklet - olvasható a köpönyeg.hu oldalán.

Fagy és köd, ez lesz a jellemző vasárnap reggel Fotó: Illusztráció

Orvosmeteorológia:

Az időjárás a hidegfrontra érzékenyeket terheli meg különösképpen. Legáltalánosabb panaszként fejfájás, migrén jelentkezhet. A reflexidő megnyúlhat, a cselekvési reakció késhet, emiatt a közlekedésben résztvevőktől fokozott figyelem szükséges.

Hőmérsékleti rekordok: minimum: 2006 Zabar, -7.40 °C maximum: 1961 Berettyóújfalu, 27.60 °C

