október 19., vasárnap

Nándor névnap

+16
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Időjárás

3 órája

Nem a szemed fog káprázni vasárnap reggel, ha meglátod a hőmérő higanyszálát!

Címkék#fagy#köd#vasárnap#reggel

A hét utolsó napján a napos ég és a tiszta levegő uralja a tájat, bár reggelre érdemes felkészülni a fagyra.

Nem a szemed fog káprázni vasárnap reggel, ha meglátod a hőmérő higanyszálát!

Vasárnap azért kisüt a nap

Forrás: A fotó illusztráció

Vasárnap derült, napos időre készülhetünk, legfeljebb délután jelennek meg fátyolfelhők az égen. Csapadék nem várható. A reggel kifejezetten hideg lesz, helyenként fagy is előfordulhat. Napközben mindössze 9–15 fokig emelkedik a hőmérséklet - olvasható a köpönyeg.hu oldalán.

fagy és köd
Fagy és köd, ez lesz a jellemző vasárnap reggel Fotó: Illusztráció

Orvosmeteorológia: 

Az időjárás a hidegfrontra érzékenyeket terheli meg különösképpen. Legáltalánosabb panaszként fejfájás, migrén jelentkezhet. A reflexidő megnyúlhat, a cselekvési reakció késhet, emiatt a közlekedésben résztvevőktől fokozott figyelem szükséges.

Hőmérsékleti rekordok:

minimum: 2006 Zabar, -7.40 °C

maximum: 1961 Berettyóújfalu, 27.60 °C

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

5 napos időjárás-előrejelzés Észak-Magyarország régióra:

(10.19. - 10.23.)

Vasárnap: 0, 12 változóan felhős

Hétfő: 0, 13 változóan felhős

Kedd: 4, 12 változóan felhős

Szerda: 7, 12 eső

Csütörtök: 7, 16 köd


 

 


 

 


 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu