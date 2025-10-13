október 13., hétfő

Jön a csavar?

29 perce

Készítsd elő a kabátod – Kedden hűvös reggel vár, de a délután még meglephet!

Tisztán látszanak az őszi átmenet jegyei az időjárásban. Olvasd tovább, ha tudni akarod, mikor érdemes kabátot és mikor inkább csak egy könnyű sálat vinni magaddal Északkelet-Magyarország területén.

Boon.hu

Reggel hűvös, helyenként ködös indulás lesz jellemző, a nap második felében viszont simán előbújhat a nap és 12–15 °C-ig is felmelegedhet a levegő – legalábbis az előrejelzések ezt sejtetik. Északkelet-Magyarország térségében nem lesz viharos fordulat, de egy-két futó zápor előfordulhat. 

Északkelet-magyarország
A keddi időjárás tartogathat meglepetést Északkelet-Magyarország területén Forrás: Turizmus Online

Kedd (2025.10.14.) Miskolc és Északkelet-Magyarország – mit várjunk?

  • Reggel: hűvös, 5–8 °C körüli hőmérsékletekre számítsunk, míg a mélyebben fekvő helyeken helyenként előfordulhat gyenge köd vagy pára. A reggeli órákban még borongósnak tűnhet az idő. 
  • Délután: a felhők és napos időszakok váltakoznak, a maximumok többnyire 12–15 °C között alakulnak Miskolc térségében – tehát kellemes, enyhe őszies nap ígérkezik. Egy-két futó zápor előfordulhat, de nagyobb csapadékra kedden nem kell számítani. A szél mérsékelt, helyenként élénk északnyugati-északi szél lehet, de nem lesz viharos. 
  • Éjszaka: visszahűlés, 4–8 °C – aki későn indul haza, vigyen magával melegebb réteget. 

Riasztások, veszélyek

Jelenleg nincs országos, súlyos időjárási riasztás Miskolc térségére vonatkozóan – tehát nem várható jelentős vihar vagy heves csapadék kedden. Ettől függetlenül a helyi mikroklíma (völgyek, dombok) okozhat eltéréseket, ezért érdemes figyelni a friss radar- és riasztásfrissítéseket. 

Mit vegyél fel, ha kimész?

Reggelre: könnyű kabát vagy dzseki, réteges öltözködés (hűvös indítás).
Délutánra: ha napos periódus jön, egy vékony pulóver is elég lehet.
Esernyő: opcionális – ha sokat jársz szabadtéren, egy kis összecsukható esernyő nem árt, de nagy zápor nem várható.
Autóban: érdemes reggelre letisztítani a szélvédőt párásodás ellen, és számítani a kora reggeli alacsony hőmérsékletre. 

A meteorológiai szolgáltatások adatai alapján a kedd nem tartogat szélsőségeket, inkább az őszi átmenet jegyei látszanak. 

Forrás: koponyeg.hu/met.hu/ChatGPT

Ilyen volt az ég Miskolc felett hétfőn késő délután

Festői táj Miskolcon a késő délutáni órákban Fotó: TAKACS JOCI
Fotó: TAKACS JOCI


