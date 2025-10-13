Készítsd elő a kabátod – Kedden hűvös reggel vár, de a délután még meglephet!

Riasztások, veszélyek

Jelenleg nincs országos, súlyos időjárási riasztás Miskolc térségére vonatkozóan – tehát nem várható jelentős vihar vagy heves csapadék kedden. Ettől függetlenül a helyi mikroklíma (völgyek, dombok) okozhat eltéréseket, ezért érdemes figyelni a friss radar- és riasztásfrissítéseket.

Mit vegyél fel, ha kimész?

Reggelre: könnyű kabát vagy dzseki, réteges öltözködés (hűvös indítás).

Délutánra: ha napos periódus jön, egy vékony pulóver is elég lehet.

Esernyő: opcionális – ha sokat jársz szabadtéren, egy kis összecsukható esernyő nem árt, de nagy zápor nem várható.

Autóban: érdemes reggelre letisztítani a szélvédőt párásodás ellen, és számítani a kora reggeli alacsony hőmérsékletre.

A meteorológiai szolgáltatások adatai alapján a kedd nem tartogat szélsőségeket, inkább az őszi átmenet jegyei látszanak.

Ilyen volt az ég Miskolc felett hétfőn késő délután

Festői táj Miskolcon a késő délutáni órákban Fotó: TAKACS JOCI

Fotó: TAKACS JOCI



