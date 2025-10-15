Októberi hó a Bükkben – fotókkal

2021-ben igazán meglepő volt az október közepe. A vártnál korábban érkezett az első hó. Akkor ezt a Borsodi Zóna fotósa csodálatos felvételeken meg is örökítette. A színes őszi lombokra friss hó hullott, különleges látványt teremtve a tájon.

Csodálatos felvételeken a négy évvel ezelőtti első hó a Bükkben

Forrás: Facebook/Borsodi Zóna

Első hó a Bükkben az aranyló levelek között

A Köpönyeg.hu beszámolója szerint négy évvel ezelőtt 10–15 centiméteres hótakaró fedte be a Bükköt. A fák aranyló, rozsdás lombját fehér hópor borította, az erdei utak mentén pedig egyszerre volt jelen az ősz és a tél hangulata.

Idén mikor számíthatunk hóra?

A szerdai időjárás ismét hűvösen, csípősen, és igen borongósan indul. Az erősen felhős ég ezután picit felenged, de ekkor sem lesz teljesen tiszta az ég. Azonban derűsebb lesz mindenképp, és sokkal enyhébb idő várható. A napot egyre többször láthatjuk előkandikálni. Csapadék néhol várható, nem lesz teljesen száraz a napunk, viszont ezek a záporok nem lesznek hosszú életűek, és leginkább az északi és a középső tájakon várhatóak. A hőmérséklet nagyon kellemes lesz: 11 és 17 fok között fog mozogni. Mivel a nap is sütni fog, a szél pedig előreláthatólag nem fogja megkeseríteni a napunkat, így az időjárás szuper lehetőséget ad egy munka utáni sétára. Tehát hóra egyelőre nem számíthatunk, bár az időjárás napokon belül is okozhat hatalmas meglepetéseket.

